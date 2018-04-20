Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'taki FETÖ'cü askerlerle ilgili açıklama yaptı. Dışişleri'nin açıklamasında, "Yunanistan darbecileri koruduğunu ortaya koydu" denildi.

Yunan Danıştay Mahkemesi, 8 FETÖ'cüden biri olan Süleyman Özkaynakçı için geçici bir karar almış, Özkaynakçı'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti. Yunanistan'ın kararına Türkiye'den bu karara tepki geldi.

DARBECİLERİ KORUDUĞUNU BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Özkaynakçı’nın sıkı denetim şartıyla salıverildiğine ilişkin açıklamalar olsa da, bu karar darbe girişimine katılan bir hain ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığını göstermiş, Yunanistan’ın darbecileri koruyan ve kollayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerine yer verildi

Kaynak: Ajanslar