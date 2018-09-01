Dış ticaret rakamları açıklandı!

Ticaret Bakanlığı: "Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 57,95 azalarak 2 milyar 487 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,3 oldu. İhracat ağustosta 12 milyar 389 milyon dolar, ithalat ise 14 milyar 875 milyon dolar oldu."

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 57,95 azalarak 2 milyar 487 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,3 oldu." denildi.



Açıklamada, "İhracat ağustosta 12 milyar 389 milyon dolar, ithalat ise 14 milyar 875 milyon dolar oldu" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Ajanslar