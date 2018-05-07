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TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz yaşandı. Engin Altan Düzyatan'ın canlandırd

TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz yaşandı. Engin Altan Düzyatan'ın canlandırd

RT'nin reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde yaşanan sürpriz gelişmeler izleyicinin kafasında soru işareti uyandırdı. Diriliş Osman Gazi olarak devam edecek Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in dünyaya geldiği son bölümde Halime Sultan hayatını kaybetti. Önümüzdeki sezon Diriliş Osman Gazi olarak devam edeceği konuşulan diziyle ilgili sosyal medyada dolaşan fotoğraf kafaları karıştırdı.
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Dizi 07 Mayıs 2018 - 15:50

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