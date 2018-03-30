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"Diriliş Osman'da" "Osman" Karakterini Kim Canlandıracak?

TRT 1, tarihi dizilerdeki başarısını ortaya koyduğu diziler ile ispatlarken yepyeni bir diziyi daha izleyicisi ile buluşturuyor. Tarihi olayların akışına uygun bir şekilde hazırlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde sona yaklaşılmasıyla dizi farklı bir yöne doğru ilerliyor.
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Yaşam 30 Mart 2018 - 13:03

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