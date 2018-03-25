"Diriliş Harekatını Afrin'le Başlattık, Devamına Hazır mıyız?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Samsun 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Büyük ve güçlü Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz bunun için gerekirse canımızı vereceğiz" dedi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun 6. Olağan İl Kongresi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"SAMSUN'DA İKİNCİ ÜNİVERSİTEYİ AÇIYORUZ"

"Diriliş harekatını Afrin'le başlattık, devamına hazır mıyız?

Sizleri yeniden dirilişin muştusu olarak kutluyorum.

Samsun'a ikinci bir devlet üniversitesini açıyoruz, Samsun Üniversitesi kararı YÖK'te alındı.

"3 BİN 733 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Terör örgütleriyle mücadelemizi ecdadımızdan aldığımız ilhamla yürütüyoruz.

Biz oraya sömürmeye değil, kardeşlerimizi terör örgütünün elinden kurtarmaya giriyoruz. Bugün itibariyle Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 733'e ulaştı.

Membiç'te, Tel Rıfat'ta kardeşlerimiz Mehmetçik'in gelmesini bekliyor. İnşallah onları fazla bekletmeyeceğiz.

Bizim dışımızdaki herkes orada farklı niyetlerle bulunuyor.

Suriye sınırlarımız boyunca, gözünü ve kalbini bize yöneltmiş tüm kardeşlerimizin de en kısa zamanda yanlarında olacağız.

Türkiye'nin bölgesinde ne yaptığını ne yapmak istediğini bilenler ya samimiyetle yanımızda yer alıyor ya da husumetle karşımızda yer alıyorlar.

"ÜNİVERSİTELERDE TERÖRİST GENÇLERE İZİN VERMEYECEĞİZ"

İstanbul'da bir üniversitede Afrin için lokum dağıtan gençlerimize saldıranlar hakkında gerekenleri yapıyoruz.

Üniversitelerde terörist gençlere izin vermeyeceğiz.

Üniversite terörist gençlik yetiştirmez, üniversite vatanına, milletine hizmet edecek, kendisine hizmet edecek bir nesil yetiştirir.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ MUTLAKA İNŞA EDECEĞİZ"

Büyük ve güçlü Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz bunun için gerekirse canımızı vereceğiz gerekirse can alacağız ya olacağız ya öleceğiz.

Bu ümmeti ve bu milleti parçalamak isteyenler gerekli tokadı 2019 seçimlerinde alacaklar."

Kaynak: Ajanslar