Oya Unustası kimdir? Nereli ve hangi rolü oynacak?

Diriliş Ertuğrul'un yeni oyuncusu Oya Unustası kimdir sorusunun yanıtını merak ediyor. Nereli ve hangi rolü oynacak sorularının yanıtı Ajanshaber.com'da.

Diriliş Ertuğrul'un yeni başrol oyuncusuyla ilgili merak edilen soruların başında Oya Unustası kimdir sorusu geliyor. İnsanlar dizinin yeni bölümünden önce oyuncuyla ilgili detayları internetten araştırmaya başladı. Bugüne kadar birçok dizi ve filmde rol alan oyuncuyla ilgili merak edilen sorulardan bir diğeri ise Oya Unustası nereli oldu. Aslen İzmir, Bucalı olan ünlü oyuncunun anne ve babası Balkan göçmenidir. Oya Unustası'nın baba tarafı Bulgaristan göçmeni, anne tarifi ise Selanik göçmenidir. Peki Diriliş Ertuğrul'da Oya Unustası hangi rolü oynayacak? Oya Unustası ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

OYA UNUSTASI KİMDİR?

Diriliş Ertuğrul'a yeni başrol oyuncusu Oya Unustası hayat hikayesi izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki Oya Unustası kimdir? Birçok film ve dizilerde rol alan ekranların sevilen yüzü Oya Unustası, 1988 senesinde istanbul, Kadıköy'de dünyaya geldi. Aslen İzmir,Buca'lı olan Unustası'nın anne tarafı büyükleri Selanik göçmeni, baba tarafı büyükleri ise Bulgaristan göçmenidir. İki ablası, bir abisi vardır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümü mezunu. Oya Unustası yeni bölüm itibariyle artık Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayacak.

OYA UNUSTASI HAYATI

Oya Unustası, 1988 senesinde istanbul, Kadıköy'de dünyaya geldi. Aslen İzmir,Buca'lı olan Unustası'nın anne tarafı büyükleri Selanik göçmeni, baba tarafı büyükleri ise Bulgaristan göçmenidir. İki ablası, bir abisi vardır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümü mezunu.





Ayla Algan’dan oyunculuk ve sahne sanatları eğitimi aldı.

Oya Unustası (Nergis) rolünü oynadığı “Beyaz Karanfil” adlı dizide Kenan Çoban (Zülfü), Hakan Boyav, Ali Sürmeli (Osman), Okan Turan, Çağlar Ertuğrul (Başar) ve Chloe Loughnan (Berrak) karakterini oynamıştır.

31 Mart 2018 günü akşamı ATV’de başlayan ve yönetmenliğini Serkan İpekören’in üstlendiği "Masum Değiliz" dizisinde başrollerde Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Aras Aydın, Ushan Çakır, Oya Unustası ve Sercan Badur ile birlikte rol aldı.

OYA UNUSTASI HANGİ ROLÜ OYNAYACAK?

Zaman atlayarak ilerki dönemlere giden Diriliş Ertuğrul'da Oya Unustası hangi rolü oynayacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ünlü oyuncunun hangi rolü canlandıracağı şu an bilinmiyor. Dizinin yeni bölümünde oynayacağı rol belli olacak.

Filmleri ve Dizileri



2018 - Diriliş Ertuğrul (?) (TV Dizisi)

2018 - Masum Değiliz (Ceyda Koruhan) (TV Dizisi)

2015 - Kalbim Ege'de Kaldı (Zeliş Gıpgıp) (TV Dizisi)

2014 - Beyaz Karanfil (Nergis) (TV Dizisi)

2013 - Sevdaluk (Gülben Gedik) (TV Dizisi)

2011 - İzmir Çetesi (Duru) (TV Dizisi)

2010 - Kaybedenler Kulübü (Bardaki Kız)(Sinema Filmi)

Kaynak: AjansHaber