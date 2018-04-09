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Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü yayınlanmayacak mı?

Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü yayınlanmayacak mı?

Dün akşamki bölümüyle izleyenleri yine ekranlara kilitleyen Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanı büyük merak konusu oldu. TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul 114.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Peki önümüzdeki hafta Diriliş olmayacak mı? "Gayri zor lakin kutlu bir yolculuğa çıkmaktayız. Yiğitlerim, alplerim, gayri zorlu lakin sonu hayırlı bir vazife bizi bekler. Vakit devletimize dişlerini geçirmiş yılanın kafasını koparma vaktidir" diyen Ertuğrul Bey, Sadettin Köpeği öldürmek için harekete geçiyor. İşte Diriliş Ertuğrul 114.bölüm fragmanının yayımlanmama sebebi detayları...
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Yaşam 09 Nisan 2018 - 12:30

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