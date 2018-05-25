Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ: '1 yıldır evden çıkmıyorum'

Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ, katıldığı bir söyleşide 1 yıldır evden dışarı çıkamadığını ve 120 dakika süren dizi için haftanın 6 günü çekim yapıldığını söyledi.

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Bilecik'te gençlerle buluştu. Bilecik'te İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Şeyh Edebali Edebiyat Mektebi ve Medeniyet Söyleşileri’’ programına konuşmacı olarak katılan Mehmet Bozdağ, lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Bozdağ, burada öğrencilere bu mesleğe nasıl başladığını ve yaptığı diziler hakkında bilgi vererek, "Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi hakikatli yoğun bir çalışma. Aslında Diriliş Ertuğrul çok ciddi bir hikayeyi anlatma gayesinde ve ben bunu yaparken biraz sonra anlatacağım her sahneyi tasarlarken her sahneyi yazarken derin bir okumalar ve derin bir mesajlar taşıyor. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Aşağı yukarı 1 buçuk yıldır hiçbir yere gidemedim. Bilecik'e gelmemin nedeni Fahri Tuna ağabeyim çok güzel bir proje hazırlamış onun kapanış programında yalnız bırakmamak ve burada salonu dolduran siz gençlerle bir araya gelmekti. Buraya geldim çünkü bir zamanlar bende bu genç kardeşlerim gibiydim. Benimde büyük hayallerim vardı, hedeflerim vardı. Allah nasip etti oldu. O yüzden bu sıralarda oturan arkadaşlara bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer hayal ediyorsanız, hayal ettiğiniz doğrultuda çalışıyorsanız, sabırlıysanız ve her şeyden önemlisi inat ediyorsanız, iyi bir anlamda söylüyorum bunu, Allah bütün kapıları açıyor ve istediğiniz hayallere ulaşabiliyorsunuz" dedi.

'Hayal ederek yola çıktım'

Diriliş Ertuğrul dizisinin hikayesinin nasıl başladığını anlatan Bozdağ, "Diriliş Ertuğrul'da fragmanda gördünüz 'Allah bir yiğit çıkarır Kudüs’e tüm alem İslam’a lider olur' tarzında bir cümlesi var. Ben hep şeyi düşündüm. Bilecik'te Şeyh Edebali’nin tekkesinin olduğu yer, Söğüt'te 400 çadırlık bir obadan cihan devletin ve Kayı Boyu'nu. Anadolu Selçuklu Devleti sonlarına doğru Söğüt’te liderlik yapan Osmangazi'nin boyu ve onun yol arkadaşları dünyanın en büyük devletinin tohumlarını atabildiler.

Hep şunu düşündüm Şeyh Edebali’nin dergahına girdiği vakit Osmangazi veya Bilecik’te atıyla tur atarken acaba şunu düşünmüş müdür bence düşünmüştür.

Bir gün Kostantiniye'yi alabilir miyiz?

Bir gün yaşadığımız coğrafyanın insanlarının problemlerinin çözecek enerjiyi oluşturabilir miyiz? Bir gün Moğolları Anadolu’dan def edip Haçlıları Anadolu’dan uzaklaştırıp adalet sancağımızın gölgesini dört bir yana salabilir miyiz? O 400 çadır içerisinde Ertuğrul Gazi çocuklar uyurken eşiyle ne konuşurdu bu hayali kurduklar mı onu düşündüm. Bu hali kurarak yola çıktıklarını düşündüm. Peki bu hayali nasıl gerçek olacaktı sorusu aslında bizim hikayemizi şekillendiren soru" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar