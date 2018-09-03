Diriliş Ertuğrul'un Osman Gazi'si belli oldu

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi rolünü kimin oynayacağı belli oldu. Osman Gazi rolünü ünlü oyuncu Burak Özçivit, canlandıracak.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Muhteşem Yüzyıl'dan sonra bir dönem dizisinde daha başrolde oynayacak. Daha önce Muhteşem Yüzyıl'da Malkoçoğlu Bali Bey rolünü canlandıran Burak Özçivit, bu defa Diriliş Ertuğrul'da Osman Bey rolünde olacak.

OSMAN BEY'İ CANLANDIRACAK

Yeni sezonu merakla beklenen dizide Özçivit, Ertuğrul Bey’in ölmesi ile başa geçen ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucu padişahı olan Osman Bey’i canlandıracak.

İSTANBUL'DA DEV PLATO KURULDU

Ünlü oyuncu vakit kaybetmeden senaryo okumalarına başlarken, teknik hazırlıklar da hız kazandı. “Osman Gazi” dizisi için İstanbul-Anadolu yakasında, deniz kenarında çok büyük bir alana plato inşa edildi. Dizi kostümleri için de kalabalık bir ekip büyük bir titizlikle çalışıyor.

Kaynak: Ajanslar