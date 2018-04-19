Diriliş Ertuğrul'un 116. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? TRT1 açıklaması

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un son bölümü yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Herkes merakla yeni bölüm fragmanı beklerken TRT 1 yeni bölüm fragmanını yayınlamadı.



TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul son bölümü izleyici ile buluştu. Sadettin Köpeğin öldürülmesine adım adım yaklaşan Ertuğrul Bey'in yeni planı ne olacak? Diriliş Ertuğrul 116.bölüm fragmanı merakla beklenirken henüz yayınlanmaması dizinin önümüzdeki hafta olup olmayacağı araştırılıyor. Geçtiğimiz haftada fragmanı geç yayınlanan Diriliş'in yeni bölümü ne zaman?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 116.BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YOK?



Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç paylaştığı sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 116.bölümü fragmanı TRT 1 ekranlarında yayınlanmadı. Genellikle son bölümü yayınlandıktan hemen sonra paylaşılan fragman bu hafta izleyiciyle buluşmadı. Dizi severler ise Diriliş Ertuğrul 116.bölüm tanıtımının ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı.

Fakat TRT 1 ve yapımcı şirketten dizinin yeni bölüm fragmanı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Son bölümünde "Aksiyon sahnelerimizin yoğunluğu nedeniyle dizimizin 115.bölüm tanıtımı yetişmemiştir. Heyecan aksiyon ve macera dolu yeni bölümüyle Diriliş Ertuğrul, haftaya çarşamba günü saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında olacaktır." açıklaması bu hafta geçerli olup olmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak.

Fragman yayınlanacak mı?

Saadettin Köpek’in zulmüne maruz kalmamak için saraydan ayrılan Gıyaseddin ve Mahperi, Ertuğrul’un tavsiyesi üzerine Kayı Obası’na gelmişti. Ertuğrul ise, Köpek’in askerlerinin ele geçirdiği Kamyeri’yi kurtarmayı başarmıştı. Sonrasında Ertuğrul’un planı sayesinde Hüsameddin Karaca ve Togan, Köpek’in güvenini kazanmıştı. Obada ise Hafsa, gebeliğinden ötürü rahatsızlanmış ve Mahperi’nin önerisiyle Konya’ya şifahaneye gönderilmişti. Ahmet, imparatorun ordu vereceği haberini Kritos’a vermişti. Kamyeri’nin Ertuğrul tarafından kurtarıldığını öğrenen Köpek, öfkeden deliye dönmüştü. Marya ise Aydoğmuş’a gönderilecek bilgiyi verdiği sırada, Ahmet onun casusluk yaptığını öğrenmişti. Aydoğmuş, Günalp’ın gidişiyle meydanı boş bulmuş ve sultanla anasını öldürmek için, askerleriyle obaya saldırmıştı. Ertuğrul ise ulak kılığında Köpek’in otağına girmeyi başarmış ancak karşısında Günalp’ı bulmuştu… Fragman henüz yayınlanmadı

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 115. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Köpek’in zulmüne maruz kalmamak için saraydan ayrılan Gıyaseddin ve Mahperi, Ertuğrul’un tavsiyesi üzerine Kayı Obası’na gelmişti. Ertuğrul ise, Köpek’in askerlerinin ele geçirdiği Kamyeri’yi kurtarmayı başarmıştı. Sonrasında Ertuğrul’un planı sayesinde Hüsameddin Karaca ve Togan, Köpek’in güvenini kazanmıştı. Obada ise Hafsa, gebeliğinden ötürü rahatsızlanmış ve Mahperi’nin önerisiyle Konya’ya şifahaneye gönderilmişti. Ahmet, imparatorun ordu vereceği haberini Kritos’a vermişti. Kamyeri’nin Ertuğrul tarafından kurtarıldığını öğrenen Köpek, öfkeden deliye dönmüştü. Marya ise Aydoğmuş’a gönderilecek bilgiyi verdiği sırada, Ahmet onun casusluk yaptığını öğrenmişti. Aydoğmuş, Günalp’ın gidişiyle meydanı boş bulmuş ve sultanla anasını öldürmek için, askerleriyle obaya saldırmıştı. Ertuğrul ise ulak kılığında Köpek’in otağına girmeyi başarmış ancak karşısında Günalp’ı bulmuştu…



Ertuğrul’un Günalp ve Köpek’le olan hesaplaşmasında neler yaşanacak? Ertuğrul ve alplar, hedeflerine ulaşıp Köpek’in ordugâhından sağ salim çıkabilecekler mi? Ahmet, Tekfur Kritos’u obaya saldırmamak hususunda oyalayabilecek mi? Obaya yapılan saldırı bertaraf edilebilecek mi? Mahperi ile Hayme ve Halime arasında neler yaşanacak? Gıyaseddin ve Mahperi, saraya dönebilecekler mi?

Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek nihayet öldü izleyici deliye döndü

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciyi ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul'da nihayet beklenen oldu. Sosyal medya çalkalandı. Ertuğrul Bey'in can düşmanı Sadettin Köpek sonunda öldü.

Diriliş Ertuğrul dizisinde bir dönem kapandı. Dizinin 115. yeni bölümünde Saadettin Köpek Ertuğrul Bey tarafından kellesi kesilerek öldürüldü. Diriliş Ertuğrul’da Saadettin Köpek’i canlandıran Murat Garipağaoğlu da diziye veda etti. Diriliş Ertuğrul dizisinin 18 Nisan Çarşamba ekrana gelen 115. bölümü nefesleri kesti. Selçuklu Devleti’nin başına geçmek isteyen Saadettin Köpek, Ertuğrul’a tuzak kurdu. Ancak Ertuğrul ve alpleri Köpek’in tüm adamlarını öldürdü.

Kaçmaya çalışan Köpek’i ise Ertuğrul yakaladı ve ikili arasında kılıçlar çekildi. Günalp Bey’in Saadettin Köpek’in gerçek yüzünü gördü ve şehzadeliğini ilan ettiğini anladı. Günalp ve Saadettin karşı karşıya gelince ipler koptu ve Saadettin Sultan’ı öldürttüğünü de itiraf etti. ‘O taht benim hakkım. Bana itaat edeceksin ve Ertuğrul’u öldüreceksin’ diyen Köpek’e Günalp Bey ‘Bunun bedelini ödeyeceksin’ dedi. Ertuğrul Bey’e seslenen Günalp, ‘Bu it senin pusatının hakkıdır’ dedi ve Ertuğrul Bey ile Saadettin Köpek karşı karşıya kaldı. O anlarda ise Ertuğrul Bey kılıcıyla Köpek’in başını keserek öldürdü

Sevilen dizinin yayınlanan fragmanları ise sosyal medyada on binlerce paylaşım alarak yaklaşık 10 Milyondan fazla görüntülemeye ulaştı.

Kaynak: AjansHaber