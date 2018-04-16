Son Dakika!
Diriliş Ertuğrul'un 115. bölümünde neler olacak? Ertuğrul Bey'e şok işkence

Diriliş Ertuğrul'un 115. bölümünde neler olacak? Ertuğrul Bey'e şok işkence

TRT 1'in dünya çapında ses getiren dizisi Diriliş Ertuğrul'un 114.bölümü 11 nisan akşamı ekrana geldi. Dizinin fragmanının uzun süre yayınlanmamsı akıllara 'Acaba Dirliş Ertuğrul final mi yapacak' sorusunu getirmişti. Ancak 114.bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından Diriliş Ertuğrul fanları bölümü merakla beklemeye başladı.İşte Diriliş Ertuğrul 115. bölüm fragmanı izle, Diriliş Ertuğrul 115.bölüm fragmanı Ertuğrul Bey'e şok işkence fragmanı haberimizde...
22
Yaşam 16 Nisan 2018 - 15:40

EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR

DİĞER GALERİLER

20 DAKİKA MEZARDA KALAN ADAMDAN İBRETLİK SÖZLER

İBRETLİK SÖZLER

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

KİMSEYE KARŞI ÖNYARGILI OLMAYALIM! OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE...

OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE