Son Dakika!
Diriliş Ertuğrul'dan izleyicilere kötü haber!

Diriliş Ertuğrul'dan izleyicilere kötü haber!

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana adından söz ettiren Diriliş Ertuğrul, her ne kadar, reyting sonuçlarında özellikel totalde yerini ATV'nin Sen Anlat Karadeniz dizisine kaptırmış olsa da, kemikleşmiş bir izleyici kitlesine sahip ve bu kitle onu ayakta tutuyor.
27
Yaşam 25 Nisan 2018 - 13:26

EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR

DİĞER GALERİLER

20 DAKİKA MEZARDA KALAN ADAMDAN İBRETLİK SÖZLER

İBRETLİK SÖZLER

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

KİMSEYE KARŞI ÖNYARGILI OLMAYALIM! OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE...

OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE