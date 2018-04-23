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Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata!

Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata!

Diriliş Ertuğrul dizisinde son bölümüne Sadettin Köpek karakterinin ölüm sahnesi damga vurdu. Ertuğrul Bey`in dizinin sevilmeyen karakteri Sadettin Köpek`i ormanda pusuya düşürerek öldürüyor. Fakat tarihi kaynaklara göre Sadettin Köpek`i öldüren Ertuğrul değil
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Yaşam 23 Nisan 2018 - 11:57

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