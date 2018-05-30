Diriliş Ertuğrul Osman ölecek mi? Tarihte böyle bir olay var mı?

Diriliş Ertuğrul dizisinde son bölümün ardından Osman ölecek mi sorusu sıkça sorulmaya başlandı. Tarihte böyle bir olay var mı sorusunun yanıtı da merak ediliyor.

Diriliş Ertuğrul'un 120. bölümünde herkesi şok edecek olaylar yaşandı. Ögeday Han, Ertuğrul'dan biatının bir karşılığı olarak oğlunu onlara bırakmasını istedi. Ertuğrul bu teklif karşısında ne yapacağını şaşırdı. Öte yandan Noyan'ın adamı olan Almıla Hatun Osman'ı kundakta boğmaya çalıştı. Almıla Hatun'un Osman'ı öldüreceğini gören izleyiciler Osman ölecek mi sorusunu sormaya başladı. Tarihte böyle bir şey olup olmadığı da merak ediliyor. Peki Ttrihte böyle bir olay var mı? Tarihsel gerçekliğe göre Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey, Osmanlı Devleti'nin kurucusudur. Bu sebeple herhangi bir şekilde dizide ölümü söz konusu değil. Osman Bey hakkındaki tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA OSMAN ÖLECEK Mİ?

Diriliş Ertuğrul yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitlemeyi başardı. Dizinin bu bölümünde Almıla Hatun'un kundakta Osman'ı boğması çalışması herkesi şaşırttı. İzleyiciler Diriliş Ertuğrul'da Osman ölecek mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Almıla Hatun'un kundakta boğmaya çalıştığı Osman Bey, Osmanlı Devleti'nin kurucusudur. Dizinin ilerleyen bölümlerinde de olacaktır.

TARİHTE BÖYLE BİR OLAY VAR MI?

Almıla Hatun tarihsel gerçekliği olan bir karakter değildir. Noyan'ın adamı olarak Kayı Obası'nın içine sızan Almıla Hatun karakterini senaristler kurmaca bir karakter olarak senaryoya eklemişler. Tarihsel her dizide ve projede kurmaca, hayal ürünü karakterler bulunmaktadır. Tarihte Almıla Hatun'un Osman'ı boğması gibi bir hadise bulunmamaktadır.

OSMAN GAZİ KİMDİR?

Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Ertuğrul Gazi'nin oğludur. Annesi Halime Hatun'dur. Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundandır. Kayılar, Malazgirt savaşından sonra öteki Oğuz boylarıyla birlikte Anadolu’ya gelmişlerdir. Önce Artukoğulları devletinin kuruluşunda önemli rol oynamışlar, daha sonra İç ve Kuzeybatı Anadolu’ya yerleşmişlerdir. Kayıların bir bölümü, Ertuğrul Bey'in yönetiminde batıya doğru ilerlemiş, Söğüt ve Domaniç tarafları yurt edilerek burada Selçuklulara bağlı bir uç beyliği kurulmuştur. Ertuğrul Bey'in ölümünden sonra, yerine cesur, mert ve iyi ahlaklı olan küçük oğlu Osman Gazi geçmiştir. Osman Bey, silah arkadaşları Samsa Çavuş, Konur Alp, Akça Koca ve Gazi Abdurrahman ile birlikte ülkesini genişletmeye başladı. Önce İnegöl tekfuru ile savaştı. Ajanshaber.com Eskişehir yakınında bulunan Karacahisar’ı aldı. Samsa Çavuşun yardımıyla Sakarya vadisinde Sarkun, Taraklı ve Göynük taraflarına akın yaptı. Osman Beyin başarıları, komşu tekfurları kuşkuya düşürdü. Bilecik, bu uç beyliğinin başkenti oldu. Bu sırada Anadolu Selçuklu sultanı III. Alaaddin Keykubat, İlhanlı hükümdarı Gazan Han tarafından tutulup İran’a götürüldü. Bu durumda pek çok Anadolu Selçuklu komutanı ve askeri Bizanslılarla savaşan Osman Beyin yönetimine girdi. Moğollara bağlı olmak istemeyen Türkmen aşiretleri de Osman Beyin ülkesine geliyorlardı. Böylece beyliğin nüfusu ve gücü arttı. Anadolu Selçuklu devletinin başsız kalması üzerine, Osman Bey daha serbest olarak davranmaya başladı.

Kaynak: AjansHaber