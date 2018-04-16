Diriliş Ertuğrul’da kan donduran sahne! 115.bölümde Ertuğrul’a işkence

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş 115. bölüm fragmanında Ertuğrul Saadettin Köpek ve Günalp'in eline düşüyor. Ertuğrul işkenceye maruz kalıyor. İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı...

TRT ekranlarında her bölümü aksiyon dolu sahneler ile geçen Diriliş Ertuğrul yeni bölümde neler olacak sorusunun yanıtını arayan izleyiciler 115. bölüm fragmanını araştırıyor. Son bölümü ile herkesi şaşırtan Diriliş yeni bölüm fragmanında Ertuğrul’a kan donduran işkencenin sonu nasıl olacak? Son bölümde Ertuğrul Bey’in uç beyliği elinden alınınca Alpler ile birlikte kaleyi terk etmişti. Haberimizden son bölümden detayları öğrenebilir ve Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.

DİRİLİŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul ile Günalp arasındaki hesaplaşma, Ertuğrul'un Günalp'ı alt etmesi ve onu affetmesi ile sonuçlandı. Bu sırada obadan Köpek'i öldürmek üzere ayrılan Aslıhan Hatun, amacına ulaşamayıp kendi canından oldu. Obadakiler ve Turgut, Aslıhan'ın beklenmedik ölümü karşısında yıkıma uğradı. Köpek'in öldürülmeye çalışıldığını öğrenen Mahperi Hatun, yarım kalan işi tamamlamak istedi ancak Köpek, Kayraldı sayesinde saraydan çıkarıldı. Günalp, Köpek'in saldırıya uğradığını öğrenince Ertuğrul'u öldürmek için tekrar harekete geçti. Öte yandan Tekfur Kritos, Ahmet'i Nikea'ya imparatorun yanına gönderirken, Sultan Gıyaseddin ise Ertuğrul ile iş birliği yaparak Köpek'i öldürmesi için Sivas Emiri Hüsameddin Karaca'yı vazifelendirdi. Ertuğrul ve Alplar Aslıhan'ı Söğüt'e defnettikten sonra mezarı başında Saadettin Köpek'ten intikam almak için yemin etti.

Yaşam 16 Nisan 2018 15:40 Diriliş Ertuğrul'un 115. bölümünde neler olacak? Ertuğrul Bey'e şok işkenceTRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul, 115.bölümüyle yine fırtınalar koparacak. Diriliş Ertuğrul fanları, 115.bölüm fragmanını merak ediyorlar. Ertuğrul Bey'in işkence sahneleri çok konuşulacak....

Ertuğrul, Hüsameddin Karaca ile bir olup Köpek'in cezasını kesebilecek mi? Aslıhan'ın intikamı alınabilecek mi? Aslıhan'ın ölümüyle sarsılan Turgut, ne yapacak? Ahmet, Tekfur Kritos'un ona verdiği görevi yerine getirebilecek mi? Marya'nın Köpek için casusluk yaptığı anlaşılacak mı? Köpek'e olan sadakati yüzünden gözlerine perde inen Günalp, Köpek'in bir hain olduğunu idrak edebilecek mi? Gıyaseddin ve Mahperi, Köpek'in önlenemez yükselişine mani olabilecekler mi? Ertuğrul ve alpların yokluğunda Kayı Obası'nın akıbeti ne olacak?