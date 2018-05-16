Diriliş Ertuğrul Ögeday kimdir? Diziye ne zaman girecek?

Diriliş Ertuğrul'da adı sıkça geçen Ögeday'da diziye dahil olacak mı? Ögeday kimdir? Noyan'ın sürekli bahsettiği Ögeday rolünü kim oynayacak?

Ertuğrul'un düşmanı Noyan'ın geri dönmesiyle diziye Almıla Hatun gibi karakterler dahil oldu. Şimdi herkes Moğol Hükümdarı Ögeday kimdir sorusunun yanıtını merak ediyor. Adı şimdilerde dizide çok kez geçen Ögeday'ın kim olduğu merak konusu oldu. Ögeday rolünü kim oynayacak sorusu da dizinin izleyicileri tarafından cevap bekliyor. Tarihte Moğol hükümdarı Ögeday'ın doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Cengiz Han'ın üçüncü olan Ögeday 1227'de veliaht olduğundan ölen babası Cengiz Han'ın yerine tahta geçti. Ögeday diziye ne zaman girecek ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ÖGEDAY KİMDİR?

Diriliş Ertuğrul dizisinde bu aralar Noyan'ın da gelmesiyle Moğol hükümdarı Ögeday'dan bahsedilmektedir. Peki merakla beklenen Moğol hükümdarı Ögeday kimdir? Veliaht olan Ögeday tahta geçer geçmez sınırları genişletmek için bir çalışma yapmıştır. 1227'de de tahta geçince planlarını uygulamaya geçirmiştir.

ÖGEDAY HAYATI

Ögeday'ın doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Göbi Çölü'nde doğmuştur. Cengiz Han'ın üçüncü oğludur. Ögeday 1203 yılında Kereyitler'le yapılan Halahalcit Savaşı'nda ağır yaralandı. 1219 yılında veliaht olan Ögeday, ağabeyleri Cuci ve Çağatay'la birlikte Harezm seferlerine katıldı. Otrar seferinde başarılı bir komutan olduğunu kanıtladı. Cengiz Han'ın 1227 yılında ölümünün ardından Ögeday yeni hükümdar seçildi.

Ögeday ile Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad arasında yoğun diplomatik ilişkiler oldu. Ögeday, Keykubad'ı kendisine bağlılık bildirmesi için Karakurum'a çağırdı. Keykubad buna yanaşmayarak oyalama siyaseti güttü. Bunun üzerine Ögeday, Carmagon Noyan'ı Anadolu'ya gönderdi. Moğol ordusu kısa zamanda Azerbaycan'ı ele geçirdi.

Ögeday. 1240 yılında Tataristan'da geleneksel olarak düzenlenen av partisinde fazla içkiden hastalandı. Uzunca bir süre yönetimde etkisiz kaldı. 1241 yılında ölümünün ardından zehirlendiği şüphesiyle bazı cariyeleri ve devlet adamları öldürüldü. Ögeday'ın ölümünün ardından ülkeyi beş yıl boyunca eşi Töregene yönetti. Oğlu Güyük Han 1246 yılında Kağan seçildi. 1249'da Güyük ölünce iki yıllık bir aradan sonra Moğol tahtına Toluy'un oğlu Mengü oturdu.

ÖGEDAY DİZİYE NE ZAMAN GİRECEK?

Diriliş Ertuğrul'un 118. bölümünde Ertuğrul Bey, Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad'ın elçisi olarak Ögeday'ın yanına gidiyor. Dizide Ögeday'ı kimin canlandıracağı belli olmadı. Belli olur olmaz sizinle paylaşacağız.

Kaynak: AjansHaber