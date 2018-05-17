Diriliş Ertuğrul ne zaman final yapacak? 2018-2019 final tarihi

TRT 1'in tarihi dizisi Diriliş Ertuğrul ne zaman final yapacak? Diriliş Ertuğrul 2018-2019 final tarihi dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü izleyicileri ekran başına kitledi. Diziyle ilgili şimdilerde Diriliş Ertuğrul ne zaman final yapacak sorusu soruluyor. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in doğuşu ile bu soru daha çok dikkat çeker oldu. Halime Hatun ölmesinin ardından izleyiciler artık dizinin yavaş yavaş sona geldiğini hissediyor. Öldü zannedilen Noyan'ın geri dönüşü diziye ayrı bir tat kattı. Diriliş Ertuğrul 2018-2018 final tarihi olarak söylense de dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul ne zaman final yapacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Osman Bey'in doğumu bu sorunun daha merak edilmesine neden oldu. Halime Sultan'ın ölümü ve Noyan'ın geri dönüşünün dizinin biteceğini hızlandırdığını düşünenler var. Diriliş Ertuğrul'un gelecek sezon sonunda final yapacağı konuşuluyor. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

2 YENİ FİLM YOLDA

Yönetmenlik koltuğuna Metin Günay'ın oturduğu dizinin senaryosuna Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Aslı Zeynep Peker Bozdağ imza atıyor. Müziklerini ise Alpay Götekin ve Zeynep Alasya yapıyor. Diriliş dizisinin yapımcısı ve tasarımcısı Tekden Film'in patronu Mehmet Bozdağ'ın bir yandan da 2 tane sinema filmi için birden çalıştığı iddia edildi.

OSMAN GAZİ, ORHAN GAZİ İLE DEVAM EDECEK



Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Büşra Kamış'a verdiği röportajında Diriliş Ertuğrul'un final bölümünün beyazperdeye taşınacağını söylemişti. Bozdağ, "Osman Gazi ile de devam edeceğiz. Böyle gidersek Orhan Gazi'nin dönemini bile izleyebilirsiniz. Dizi TRT'de yayınlanmaya devam eder. Çünkü bu projeye çok sahip çıktı. Onlar gönderene kadar beraber devam ederiz."

FİLMİ DE GELİYOR



Mehmet Bozdağ, Diriliş dizisinin final bölümünün sinemaya aktarılacağını söyledi. Bozdağ, "Ara dönemde film yapacağız" dedi.

Kaynak: AjansHaber