Son Dakika!
Diriliş Ertuğrul Nasıl Bitecek? Diriliş’in Finalinde Neler Olacak?

Diriliş Ertuğrul Nasıl Bitecek? Diriliş’in Finalinde Neler Olacak?

Trt 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul 2018’in haziran ayında final yaparak ekranlara veda edecek. Diriliş Ertuğrul dizisinin finalinin sinema filmi olarak ekranlara geleceği 2 yıl önce Diriliş Ertuğrul dizisi yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından açıklanmıştı.
27
Kültür Sanat 06 Nisan 2018 - 17:09

EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR

DİĞER GALERİLER

20 DAKİKA MEZARDA KALAN ADAMDAN İBRETLİK SÖZLER

İBRETLİK SÖZLER

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

KİMSEYE KARŞI ÖNYARGILI OLMAYALIM! OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE...

OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE