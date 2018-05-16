Mergen kimdir? Tarihte var mı ve nasıl ölecek?

Diriliş Ertuğrul'un yeni karakterleri ile ilgili Mergen kimdir sorusu sıkça sorulmaya başlandı. Mergen tarihte var mı ve nasıl ölecek sorusunun yanıtı haberimizde.

Diriliş Ertuğrul yaptığı bomba transferlerle izleyici ekran başına kitlemeye devam ediyor. Diriliş Ertuğrul'un yeni oyuncularından birisi kendisini Almıla Hatun'un kardeşi olarak tanıtan Mergen oldu. Dizinin izleyicileri Mergen kimdir sorusunu sıkça sormaya başladı. Mergen karakterini Eşref Saati ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde KGT Başkanı Akif rolüne hayat veren Ali Buhara Mete canlandırıyor. Ali Buhara Mete, 18 Kasım 2009'da hayatını kaybeden ünlü gazeteci, yazar ve şair Ömer Lütfi Mete'nin oğludur. Peki Mergen tarihte var mı? Mergen nasıl ölecek ile ilgili detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

MERGEN KİMDİR?

Noyan'ın Diriliş Ertuğrul'a dönmesiyle ortalık iyice karışmaya başladı. Dizinin izleyicileri heyecan dolu bölümleri izlerken ekran başına kitleniyor. Diziye yeni katılan Ali Buhara Mete'nin canlandırdığı Mergen kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kendisi Almıla Hatun'un kardeşi olarak tanıtan Mergen Kayı obasının içine sızarak onların güvenini kazanacaktır.

MERGEN TARİHTE VAR MI?

Türk ve Moğol mücadelesinin yer aldığı tarihi kaynaklarda Mergen ismine dair bir karakter kaydı geçmiyor. Mergen kelime anlamı olarak iyi bir nişancı anlamına gelir. Avcı olan Mergen adının anlamını taşıyor. Mergen çok eski bir Türk ismidir. Okçu nişancı anlamına gelir.

MERGEN NASIL ÖLECEK?

Noyan ile aynı amaca hizmet eden Almıla Kayı boyunun içine girmeyi başarmıştır. Dizide Mergen de kendini Almıla’nın kardeşini olarak tanıtacak ve kendine güvenilmesini sağlayacak. Şaman inancının tüm özelliklerini taşıyan Mergen grubun avcısıdır. İyi bir nişancı ve hedefini asla ıskalamaz. Sakin görünümü altında acımasız bir psikopat vardır. Mergen'in nasıl öleceği bilinmiyor. Tarihi açıdan gerçek bir karakteri canlandırmadığı için nasıl öleceğini dizinin ilerleyen bölümlerinde göreceğiz.

Ali Buhara Mete Kimdir?



İstanbul Bilgi Üniversitesi, Siyaset Bilimi bölümünden mezun olmuştur. 1983 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ali Buhara Mete bugüne kadar Ortaklar, Yolun Sonu, Eşref Saati, Halil İbrahim Sofrası, Bir Kadın Tanıdım, Kurtlar Vadisi Pusu, Yarım Kalan, Posta Kutusu, Sevda Kuşun Kanadında, Kurtlar ve Çakallar ve Direniş Karatay gibi projelerde rol almıştır.

Kurtlar Vadisi Pusu’nun ve Posta Kutusu isimli sinema filminin senaryo çalışmalarında yer almıştır.

Kaynak: AjansHaber