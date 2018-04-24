Diriliş Ertuğrul hayranlarına üzücü haber!

Diriliş Ertuğrul dizisinin hayranlarına üzücü bir haber geldi. Dizinin sosyal medya hesapları üzerinden bu hafta yeni bölümünün yayınlanmayacağı açıklandı. Peki Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

Diriliş Ertuğrul dizisi her çarşamba TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Ancak bu hafta yeni bölüm yayınlanmayacak. Merakla beklenen Diriliş Ertuğrul'un 116. bölümü için izleyicileri hem üzen hem de sevindiren bir açıklama geldi. Dizinin bu haftaki bölümünün yeni dekor ve prodüksiyon çalışmaları nedeniyle yayınlanmayacağı açıklandı. Konuya ilişkin yapılan açıklama ise şöyle:

“Diriliş Ertuğrul’da yeni dönem başlıyor. Yeni dönemle ilgili yaptığımız dekor ve prodüksiyon çalışmaları nedeniyle yayınımıza bir hafta ara veriyoruz. Büyük sürprizlerler dolu, nefesleri kesecek yeni bölümüyle Diriliş Ertuğrul 2 Mayıs Çarşamba TRT 1’de.”