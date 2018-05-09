Diriliş Ertuğrul Subgaya Hatun kimdir? Tarihte var mı?

Diriliş Ertuğrul Subgaya Hatun kimdir sorusu bu akşamki bölümden sonra sıkça soruluyor. Tarihte var mı sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Diriliş Ertuğrul bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Fenomen dizide geçen hafta Halime sultanı canlandıran Esra Bilgiç'in ayrılığıyla büyük bir şok yaşanmıştı. Oğlu Osman'ın müjdeli doğum haberine sevinen Ertuğrul, karısının ölümüyle büyük bir üzüntüye boğuldu. Diziye bu hafta yeni bir başrol oyuncusu katıldı. Genç ve güzel oyuncu Oya Unustası yayınlanan yeni bölümle diziye dahil oldu. Akıllara gelen ilk soru Oya Unustası'nın canlandırdığı Subgaya Hatun kimdir sorusu oldu. İzleyiciler bu yeni karakterle ilgili internette birçok araştırma yaptı. Subgaya Hatun tarihte var mı sorusu da izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Subgaya Hatun ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

SUBGAYA HATUN KİMDİR?

Diriliş Ertuğrul'un yeni karakterlerinden olan Subgaya Hatun dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin takipçileri bu yeni karakterin kim olduğunu merak ediyor. Bu karakteri Oya Unustası canlandırmaya başladı. Diriliş Ertuğrul'a yeni başrol oyuncusu Oya Unustası'nın hayat hikayesi izleyenler tarafından merak ediliyor. Birçok film ve dizilerde rol alan ekranların sevilen yüzü Oya Unustası, 1988 senesinde istanbul, Kadıköy'de dünyaya geldi. Aslen İzmir,Buca'lı olan Unustası'nın anne tarafı büyükleri Selanik göçmeni, baba tarafı büyükleri ise Bulgaristan göçmenidir. İki ablası, bir abisi vardır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümü mezunudur.

Dizi 09 Mayıs 2018 10:45 Diriliş'in yeni başrol oyuncusu Oya Unustası kimdir?Diriliş Ertuğrul'un yeni başrol oyuncusu Oya Unustası kimdir sorusunun yanıtını merak ediyor.

SUBGAYA HATUN TARİHTE VAR MI?

Diriliş Ertuğrul kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Duruşu ve yapısıyla en çok merak edilen Subgaya Hatun dikkat çekmeye devam ediyor. Dizinin takipçileri Subgaya hatun tarihte var mı sorusunu soruyor. Subgaya Hatun dizinin heyecanını artırmak için katılan bir karakter de olabilir. Çünkü karakterle ilgili tarihi gerçeklik konusunda herhangi bir bilgi yer almıyor.

Kaynak: AjansHaber