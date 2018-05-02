Diriliş Ertuğrul Halime Hatun ölüm sahnesi - Halime Hatun öldü mü?

TRT1 de Diriliş Osman dizisinin geleceği açıklandı. Halime Hatun ise tarihteki gibi öldü mü Ertuğrul’un oğlu Osman Gaziyi meydana getiren Halime Hatun idi. Tarihte Halime Hatun nasıl öldü ise diziden de aynı şekilde ayrıldı.

Osmanlı devletinin kurulumundan öncesini anlatan Diriliş Ertuğrul dizisinde büyük gelişme yaşandı. Son zamanda reytinglerin de düşmesinin etkisi ile senaryo hızlandırıldı. Ertuğrul’un oğlu Osman Gazi dünyaya geldi ancak annesinin durumu son bölümde iyi olmadı. Halime Hatun olarak bilinen anne hakka yürüdü.

Dizi 02 Mayıs 2018 23:49 Halime Hatun kimdir? Halime Hatun tarihte nasıl öldü?TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da heyecan doruğa çıktı. Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölümü, izleyicilerin gözlerini doldurdu. Peki Halime Hatun gerçekte ne zaman ve nasıl öldü?

Diriliş Osman Gazi ile Osmanlı devletinin temeli atılmaya başlanacak ve yeni sezonda dizi Osman üzerinden devam edecek. Çok bilgili yetiştirilecek olan Osman Bey babası Ertuğrul’un başlattığı dirilişi devam ettirerek adını verdiği Osmanlı devletinin ilk kurucusudur. Filmde Osman Bey’i kimin canlandıracağını henüz bilmiyoruz.

Diriliş Ertuğrul dizisi final bölümü tekrarı verileceği günü bekliyoruz. 4. sezon itibari ile yerini oğluna devleti kurmasına bırakacak. Engin Altan Düzyatan’ın diziden ayrılacağı gün nasıl öleceğini merak ediyoruz. Tarihte yazılmış olsa da dizi olarak izlemek çok daha farklı oluyor. Halime Hatun ölüm sahnesine tanık olduk.