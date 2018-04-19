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Diriliş Ertuğrul filmi ne zaman yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul filmi ne zaman yayınlanacak?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizileri arasında yer alan ve rekor kıran Diriliş Ertuğrul film oluyor. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ Hürriyet Gazetesi Yazarı Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajda ayrıntıları paylaştı. Peki Diriliş Ertuğrul filmi ne zaman yayınlanacak ve nasıl olacak? Diriliş Osman'a geçilecek mi? İşte Bozdağ'dan önemli bilgiler!
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Dizi 19 Nisan 2018 - 12:46

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