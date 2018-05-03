Diriliş Ertuğrul Almıla Hatun kimdir? Tarihte var mı?

Diriliş Ertuğrul dizisinde 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde yeni bir karakter ortaya çıktı. Ertuğrul Gazi döneminde Almıla Hatun diye birisine tarihte rastlanmamaktadır. Almıla Hatun kimdir? Almıla Hatun tarihte var mıdır?

Diriliş Ertuğrul aksiyon dolu bölümleriyle devam ederken diziye yeni karakterler de dahil olmaya devam ediyor. Dizinin 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde yeni bir karakter göründü.

Özellikle Saadetttin’in ölümünden sonra kurgu gereği Ertuğrul’un karşısına yeni düşmanlar gerekmektedir. Dizi haberci'de yer alan bilgiye göre, Diziye dahil olan karakter de Ertuğrul ile uğraşacak bir tiptir. Pazarda hır gür çıkaran avcı kadın Hanlı Pazar'ın hamisini istemiştir.

Dizi 02 Mayıs 2018 23:42 Diriliş Ertuğrul Halime ölüyor mu? Halime Hatun tarihte ne zaman ölmüştür?TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’da heyecan dorukta. Dizide Halime Hatun'un ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu Osman Bey'i dünyaya getiren Halime Hatun ölecek mi?

Almıla Hatun ve kardeşleri yörenin en iyi avcılarındandır. Kendisini Ertuğrul’a tanıtan Almıla hatun pazardaki satıcının sattığı kötü malları Ertuğrul’a şikayet etmiştir. İşin doğru yapılmadığını Ertuğrul’a anlatan Almıla Hatun satıcıyı kötülemiştir. İşin nasıl yapılması gerektiğini de anlatmıştır.

Peki gerçekte Almıla hatun kimdir? Gerçek amacı nedir? Yanındakilerin bakışından hiçte iyi niyetli olmadıkları bellidir. Başka bir güç tarafından Ertuğrul’un pazarına yerleştirilmiş ajan gibidirler. Almıla Hatun Selçuklu düşmanı bir kadın savaşçıdır.

Almıla Hatun’u canlandıran oyuncu Gönül Nagiyeva’dır. Gönül Nagiyeva, 1982 yılında Azerbaycan’ın Bakü’de doğdu. Kariyerine Azerbaycan’ın en büyük televizyon şirketlerinden Azad Azerbaycan TV’de televizyon sunucusu olarak başladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kamu Yönetimi Akademisi’ni bitirdi, farklı alanlarda çalıştı, ancak kariyerine oyunculuk yaparak devam etmeye karar verdi. Moskova, Rusya’da Stanislavski sistemini ve Stella Adler yöntemini inceledi. 2016 yılında İstanbul’a taşındı ve orada eğitimine devam etti.