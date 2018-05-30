Diriliş Ertuğrul 120. bölüm fragmanı ile Ertuğrul zor bir yola giriyor! (Yeni bölüm fragmanı)

TRT 1'in tarihi Diriliş Ertuğrul 120. bölüm fragmanında Ertuğrul Ögeday Han'ın teklifiyle zorlu bir yola giriyor. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabı Ajanshaber.com'da.

Her hafta çarşamba günü saat 20.45'te TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarihi dizisi Diriliş Ertuğrul bu haftaki bölümüyle izleyicileri şaşırttı. Yeni bölümün ardından dizinin takipçileri Diriliş Ertuğrul 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunu sıkça sormaya başladı. Noyan ve Ertuğrul birlikte önemli bir vazife için yola çıkıp tuzağa düştü. Zorlu bir yoldan geçerek Ögeday Han'ın karşısına çıkan Ertuğrul Bey, Ögeday'ın teklifi karşısında büyük bir şok yaşadı. Ögeday'ın teklifini kabul eden Ertuğrul'dan bir diyet istendi. İzleyiciler şimdi Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ile yaşanacak olayları merak ediyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 121. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul bu hafta da izleyicilerini ekran başına kitledi. İzleyiciler şimdi Diriliş Ertuğrul 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Ertuğrul, Ögeday Han'ın biat için istediği diyet karşısında zor durumda kaldı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz izleyici karşısına çıkmadı. Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü 6 Haziran Çarşamba günü saat 20.45'de izleyiciyle buluşacak.

ERTUĞRUL VE NOYAN ZOR DURUMDA

Ertuğrul ve Noyan, vazife için birlikte yola çıkmak zorunda kalmışlardı. Bu yolculukta onlara tuzak kuran Romanos’un cezası, Ertuğrul tarafından kesilmişti. Vuruşmada yara alan Bamsı ise, bir müddet sonra iyileşmiş ve yola Ertuğrul Bey’le devam etmişti. Sugay Hatun kaçırılmış ancak bir müddet sonra Günalp onu kurtarmayı başarmıştı.

NOYAN ERTUĞRUL'UN CEVABI KARŞISINDA ŞOK OLDU

Almıla da bu meselede yardımcı olmuş ve bu sayede güven kazanmıştı. Ertuğrul, Moğol Han’ı Ögeday’ın karşısına çıkmış ve Ögeday’ın ona tabi olma isteğini kabul etmişti. Bunu hiç beklemeyen Noyan, oldukça şaşırmıştı.

ÖGEDAY HAN'IN TEKLİFİ



Ögeday Han, kendisine tabi olan Ertuğrul Bey’e nasıl bir teklif yapacak? Ertuğrul, Ögeday’a tabi olduktan sonra nasıl bir yol izleyecek? Tüm bunlar yaşanırken nasıl bir haber gelecek? Almıla’nın hain planları nereye varacak? Günalp, Moğol casuslarını açığa çıkarabilmek için ne yapacak? Ertuğrul’un Ögeday’a tabi olmayı kabul ettikten sonraki hamlesi ne olacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Diriliş Ertuğrul bu haftaki bölümüyle izleyicileri heyecanlandırdı. Dizinin yeni bölümünde aksiyon yine doruktaydı. Ertuğrul, Sultan Gıyaseddin’in isteğine uyarak Moğol Hanı Ögeday’ın huzuruna elçi olarak gitmeyi kabul etmişti. Noyan ise Kayı Obası’na gelip Ertuğrul’un karşısına çıkmıştı. Sonrasında birlikte Ögeday Han’a gitmek için yola çıkmışlardı. Komutan Romanos, sulh görüşmesi için Kayı Obası’na gelmişti. Ancak amacının sulh olmadığı sonradan anlaşılmıştı ve vuruşma yaşanmıştı. Bu vuruşmada Bamsı yara almıştı. Günalp ise Almıla’dan şüphelenmişti. Almıla bu yüzden Günalp’ı öldürmeye karar vermişti. Sugay ise evladının mezarını ziyaret etmeye giderken saldırıya uğramış ve zapt edilmişti.

Kaynak: AjansHaber