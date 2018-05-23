Diriliş Ertuğrul 120. bölüm fragmanında Almıla haince bir hamle yapıyor!

TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul 120. bölüm fragmanında Almıla, Günalp için haince bir hamlede bulunuyor. Diriliş Ertuğrul 120. bölüm fragmanı ile ilgili her şey Ajanshaber.com'da.

TRT 1 ekranlarında her hafta çarşamba günü reyting rekorları kıran, reyting listesinde zirveden inmeyen Diriliş Ertuğrul bu haftaki bölümüyle izleyicileri ekran başına kitlemeye devam etti. Ertuğrul ve Noyan'ın yolculuğu sırasında birçok tehlike yaşandı. Romanos'un adamları tarafından saldırıya uğrayan Ertuğrul ve Noyan bu saldırıdan son anda kurtuldu. Ertuğrul saldırı esnasında Noyan'ın canını kurtarsa da Bamsı'nın yaralanmasına engel olamadı. İzleyiciler şimdi Diriliş Ertuğrul 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt bekliyor. Bamsı'ya ne olacağı da şimdiden merak konusu oldu. Ertuğrul, Ögeday Han'ın huzuruna çıkarak onun devletinin istikbaliyle ilgili çeşitli sözler sarf etti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 120. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Ertuğrul bu haftaki bölümüyle izleyicileri heyecanlandırdı. Dizinin yeni bölümünde aksiyon yine doruktaydı. Ertuğrul Bey, Ögeday Hanın otağına elçi olarak gitti. Noyan Ertuğrul'un söylediklerinden sonra büyük şaşkınlık yaşadı. Şimdi tüm izleyiciler Diriliş Ertuğrul 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz izleyici karşısına çıkmadı. Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü 30 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da izleyiciyle buluşacak.

ERTUĞRUL ÖGEDAY'IN HUZURUNA ÇIKTI

Ertuğrul, Sultan Gıyaseddin’in isteğine uyarak Moğol Hanı Ögeday’ın huzuruna elçi olarak gitmeyi kabul etmişti. Noyan ise Kayı Obası’na gelip Ertuğrul’un karşısına çıkmıştı. Sonrasında birlikte Ögeday Han’a gitmek için yola çıkmışlardı.

ROMANOS'TAN SALDIRI

Komutan Romanos, sulh görüşmesi için Kayı Obası’na gelmişti. Ancak amacının sulh olmadığı sonradan anlaşılmıştı ve vuruşma yaşanmıştı. Bu vuruşmada Bamsı yara almıştı. Günalp ise Almıla’dan şüphelenmişti. Almıla bu yüzden Günalp’ı öldürmeye karar vermişti. Sugay ise evladının mezarını ziyaret etmeye giderken saldırıya uğramış ve zapt edilmişti.

NOYAN VE ERTUĞRUL YOLCULUĞUNDA NELER YAŞANACAK?



Noyan ile birlikte çıktıkları yolculukta, Ertuğrul ve alplarını neler bekliyor? Vuruşma esnasında kötü bir şekilde yaralanan Bamsı’nın ahvali ne olacak? Romanos’un cezası kesilecek mi? Sugay Hatun’un akıbeti ne olacak? Almıla, amaçları doğrultusunda nasıl bir hamlede bulunacak? Ertuğrul Bey’in yokluğunda Kayı Obası’nda ahval ne olacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ertuğrul gözyaşları içinde karısı Halime'yi Kayı Obası'nda toprağa verdi. Yaşadığı hüzün sebebiyle Ertuğrul sevdiklerinden kendisini bir süre yalnız bırakmalarını istedi. Osman'ın aç kalması ve uygun bir süt annesinin bulunamaması herkesi üzdü. Ertuğrul diğer obalara Osman'a süt annesi bulabilmek için alplar gönderdi. Ertuğrul ormanlık alanda evladını yeni kaybetmiş Sugay Hatun ile karşılaştı ve onu Osman'ın süt annesi olabilmek için ikna etti. Tekfur Kritos ise Marya’nın kendisine ihanet ettiğini öğrenmiş ve onun cezasını kesmişti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA GELECEK SEZON NELER OLACAK? İŞTE TAHMİNLER...

Osman Gazi dünyaya gelmesi herkesi sevindirdi. Dizi yapımcıları önce Osman Gazi'nin doğumu ile final yapacaklarını açıklamışlardı. Reytinglerdeki başarı sebebiyle bu senede diziyi sezon finaliyle bitirecekler.

Dizi bu senede sezon finali yapacak. 5. sezon ise final yapacaktır. Beşinci sezon Kösedağ Savaşı veya savaşın sonuçları işlenecektir.

Kaynak: AjansHaber