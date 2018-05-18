Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölümü önümüzdeki hafta var mı?

Dizinin izleyicileri Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölümü önümüzdeki hafta var mı sorusuna yanıt bekliyor. Peki 23 Mayıs Diriliş Ertuğrul yayınlanacak mı?

Diriliş Ertuğrul'un 119. bölüm fragmanının henüz yayınlanmaması izleyicileri meraklandırmaya başladı. TRT 1 ekranlarında her hafta çarşamba saat 20.00'de diziyi kaçırmadan izleyicileri tatlı bir telaş aldı. Dizinin izleyicileri Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölümü önümüzdeki hafta var mı sorusunu sıkça sormaya başladı. Peki 23 Mayıs Diriliş Ertuğrul yayınlanacak mı? Hayranlarının merak ettiği bu soruyla ilgili henüz Tekden Film'den ve dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan bir açıklama gelmedi. Dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 119. YENİ BÖLÜMÜ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA VAR MI?

Diriliş Ertuğrul 119. bölümü haftaya var mı sorusu yanıt bekliyor. Diziyi büyük bir ilgiyle takip eden seyirciler bu sorunun yanıtını merak ediyor. Peki 23 Mayıs Diriliş Ertuğrul yayınlanacak mı? Kanaldan ve dizinin yapım şirketinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Kanal ve yapımcı firma açıklama yaptığında sizlere duyuracağız.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Tekfur Kritos ise Marya’nın kendisine ihanet ettiğini öğrenmiş ve onun cezasını kesmişti. Halime’nin ölümüyle aç kalan Osman’a bir süt anası bulunabilecek mi? Noyan’ın Ertuğrul’a karşı ilk hamlesi ne olacak? Noyan, Almıla üzerinden nasıl bir oyun kuracak? Tekfur Kritos, Halime’nin ölümüyle güçsüz düştüğünü sandığı Ertuğrul’a karşı nasıl bir hamlede bulunacak?

ÖGEDAY SÜRPRİZİ

Ertuğrul'un düşmanı Noyan'ın geri dönmesiyle diziye Almıla Hatun gibi karakterler dahil oldu. Şimdi herkes Moğol Hükümdarı Ögeday kimdir sorusunun yanıtını merak ediyor. Adı şimdilerde dizide çok kez geçen Ögeday'ın kim olduğu merak konusu oldu. Ögeday rolünü kim oynayacak sorusu da dizinin izleyicileri tarafından cevap bekliyor. Tarihte Moğol hükümdarı Ögeday'ın doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Cengiz Han'ın üçüncü olan Ögeday 1227'de veliaht olduğundan ölen babası Cengiz Han'ın yerine tahta geçti.

Kaynak: AjansHaber