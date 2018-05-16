Diriliş Ertuğrul 119. bölüm fragmanında Noyan'ın yeni tuzağı ne olacak?

Diriliş Ertuğrul 119. bölüm fragmanında Noyan ve Ertuğrul Bey tekrar karşı karşıya geliyor. Diriliş Ertuğruş 119. bölüm fragmanı ile ilgili tüm detayları Ajanshaber.com'da bulabilirsiniz.

TRT 1 ekranlarının fenomen tarihi dizisi Diriliş Ertuğrul'un bu hafta yayınlanan bölümü izleyicileri ekran başına kitledi. Dizinin yeni bölümü adeta nefes kesti. İzleyiciler şimdi Diriliş Ertuğrul 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunu merak etmeye başladı. Ertuğrul gözyaşları içinde karısı Halime'yi Kayı Obası'nda toprağa verdi. Yaşadığı hüzün sebebiyle Ertuğrul sevdiklerinden kendisini bir süre yalnız bırakmalarını istedi. Osman'ın aç kalması ve uygun bir süt annesinin bulunamaması herkesi üzdü. Ertuğrul diğer obalara Osman'a süt annesi bulabilmek için alplar gönderdi. Ertuğrul ormanlık alanda evladını yeni kaybetmiş Sugay Hatun ile karşılaştı ve onu Osman'ın süt annesi olabilmek için ikna etti. Diziyle ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 119. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü izleyicileri ekran başında heyecanlandırmaya devam etti. Noyan ve Ertuğrul bir kez daha karşı karşıya geldi. Şimdi herkes bir sorunun yanıtını bekliyor. Diriliş Ertuğrul 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanınca sizinle paylaşacağız Diriliş Ertuğrul 23 Mayıs Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Osman nice vakittir heyecanlı bekleyişin nihayet doğmuştu. Kayı Obası’ndaki herkes büyük bir sevinç yaşamıştı. Ancak bu mutluluk pek uzun sürmemişti. Halime’nin beklenmedik ölümüyle Kayı Obası’na büyük bir yas hâkim olmuştu. Bunun yanında eski düşman Noyan çıkagelmiş ve Ertuğrul’a karşı Tekfur Kritos ile iş birliği yapmak üzere buluşmuştu.

Tekfur Kritos ise Marya’nın kendisine ihanet ettiğini öğrenmiş ve onun cezasını kesmişti. Halime’nin ölümüyle aç kalan Osman’a bir süt anası bulunabilecek mi? Noyan’ın Ertuğrul’a karşı ilk hamlesi ne olacak? Noyan, Almıla üzerinden nasıl bir oyun kuracak? Tekfur Kritos, Halime’nin ölümüyle güçsüz düştüğünü sandığı Ertuğrul’a karşı nasıl bir hamlede bulunacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA GELECEK SEZON NELER OLACAK? İŞTE TAHMİNLER...

Osman Gazi dünyaya gelmesi herkesi sevindirdi. Dizi yapımcıları önce Osman Gazi'nin doğumu ile final yapacaklarını açıklamışlardı. Reytinglerdeki başarı sebebiyle bu senede diziyi sezon finaliyle bitirecekler.

Dizi bu senede sezon finali yapacak. 5. sezon ise final yapacaktır. Beşinci sezon Kösedağ Savaşı veya savaşın sonuçları işlenecektir.

Kaynak: AjansHaber