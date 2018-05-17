Diriliş Ertuğrul dizisinin son bölümünde aksiyon tavan yaptı! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diriliş Ertuğrul 119.yeni bölüm fragmanı ve 118.son bölüm izleme linki dizi izleyicileri tarafından merak ediliyor. Trt1'de her çarşamba akşamı yayınlanan Diriliş Ertuğrul’un merakla beklenen 119. Bölüm fragmanı seyirciyle buluştu.

Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine ilginç anlar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Halime, Kayı Obası’nda toprağa verilmiş ve Ertuğrul bunun üzerine bir süre yalnız kalmak istedi. Son bölümün bitmesinin hemen ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 119. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü izleyicileri ekran başında heyecanlandırmaya devam etti. Noyan ve Ertuğrul bir kez daha karşı karşıya geldi. Şimdi herkes bir sorunun yanıtını bekliyor. Diriliş Ertuğrul 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanınca sizinle paylaşacağız Diriliş Ertuğrul 23 Mayıs Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak.

Dizi 16 Mayıs 2018 23:23 Diriliş Ertuğrul 119. bölüm fragmanında Noyan'ın yeni tuzağı ne olacak? Diriliş Ertuğrul 119. bölüm fragmanında Noyan ve Ertuğrul Bey tekrar karşı karşıya geliyor. Diriliş Ertuğruş 119. bölüm fragmanı ile ilgili tüm detayları Ajanshaber.com'da bulabilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Osman nice vakittir heyecanlı bekleyişin nihayet doğmuştu. Kayı Obası’ndaki herkes büyük bir sevinç yaşamıştı. Ancak bu mutluluk pek uzun sürmemişti. Halime’nin beklenmedik ölümüyle Kayı Obası’na büyük bir yas hâkim olmuştu. Bunun yanında eski düşman Noyan çıkagelmiş ve Ertuğrul’a karşı Tekfur Kritos ile iş birliği yapmak üzere buluşmuştu.

Tekfur Kritos ise Marya’nın kendisine ihanet ettiğini öğrenmiş ve onun cezasını kesmişti. Halime’nin ölümüyle aç kalan Osman’a bir süt anası bulunabilecek mi? Noyan’ın Ertuğrul’a karşı ilk hamlesi ne olacak? Noyan, Almıla üzerinden nasıl bir oyun kuracak? Tekfur Kritos, Halime’nin ölümüyle güçsüz düştüğünü sandığı Ertuğrul’a karşı nasıl bir hamlede bulunacak?

Kaynak: Ajanslar