Diriliş Ertuğrul 118 bölüm fragmanı - Almila Ertuğrul'a tuzak kuruyor!

Diriliş Ertuğrul 118 bölüm fragmanı izleyiciler tarafından şimdiden merak edilmeye başlandı. Almila Ertuğrul Bey'e bir adım daha yaklaşarak ona tuzak kuruyor.

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Diriliş Ertuğrul yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri bir kez daha ekran başına kitlemeyi başardı. Yayınlanan son bölümün ardından izleyiciler şimdi Diriliş Ertuğrul 118 bölüm fragmanı da neler yaşanacağını merak ediyor. Geçen haftaki bölümle ortaya çıkan ve Kayı Obası'nın içine bir ajanını sokmayı başaran Noyan bu kez Ertuğrul'a tuzakların en büyüğünü kuruyor. Ertuğrul Bey uzun zamandır beklediği oğlu Osman'ın doğumuyla derin bir nefes alsa da karısı Halime'nin vefatıyla büyük bir üzüntü yaşıyor. Halime Hatun'un ölümü Kayı Obası'nda büyük bir yasa sebep oluyor.

Dizi 09 Mayıs 2018 22:53 Diriliş Ertuğrul Sugay Hatun kimdir? Tarihte var mı?Diriliş Ertuğrul Sugay Hatun kimdir sorusu bu akşamki bölümden sonra sıkça soruluyor. Tarihte var mı sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 118 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü izleyicileri heyecanlandırdı. Noyan'ın geri dönüp hainn planlar kurmaya başlaması Ertuğrul'un zor durumda kalmasına neden oldu. Diriliş Ertuğrul'un 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölümü henüz yayınlanmadı. Fakat yayınlanır yayınlanmaz sizinle paylaşacağız. Ertuğrul aksiyon dolu yeni bölümüyle 16 Mayıs Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak.

OBADAKİ YAS SÜRÜYOR

Osman nice vakittir heyecanlı bekleyişin nihayet doğmuştu. Kayı Obası’ndaki herkes büyük bir sevinç yaşamıştı. Ancak bu mutluluk pek uzun sürmemişti. Halime’nin beklenmedik ölümüyle Kayı Obası’na büyük bir yas hâkim olmuştu.

Dizi 09 Mayıs 2018 10:45 Oya Unustası kimdir? Nereli ve hangi rolü oynacak?Diriliş Ertuğrul'un yeni oyuncusu Oya Unustası kimdir sorusunun yanıtını merak ediyor.

NOYAN'IN PLANI ERTUĞRUL'U ZOR DURUMDA BIRAKIYOR

Bunun yanında eski düşman Noyan çıkagelmiş ve Ertuğrul’a karşı Tekfur Kritos ile iş birliği yapmak üzere buluşmuştu. Tekfur Kritos ise Marya’nın kendisine ihanet ettiğini öğrenmiş ve onun cezasını kesmişti.

OSMAN'A SÜT ANNESİ BULUNABİLECEK Mİ?



Halime’nin ölümüyle aç kalan Osman’a bir süt anası bulunabilecek mi? Noyan’ın Ertuğrul’a karşı ilk hamlesi ne olacak? Noyan, Almıla üzerinden nasıl bir oyun kuracak? Tekfur Kritos, Halime’nin ölümüyle güçsüz düştüğünü sandığı Ertuğrul’a karşı nasıl bir hamlede bulunacak? Halime’nin ölümüyle sarsılan Kayı Obası’nda ahvâl ne olacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yeni bölümde yine ortalığı karıştıracak olaylar oluyor. Ertuğrul Bey oğlu Osman'ı kucağına alarak "Ey Maşallah... Bu ne kutlu bir evlattır. Ey oğul, bey oğul, kutlu oğul tek kılavuzun Kur'an-i Kerim ve Peygamber efendimizin sünneti olsun." sözlerini sarf etti. Baş düşmanının dönmesinin ardından Ertuğrul bir süreliğine şok yaşasa da kendini toparladı. Obaya dönen Kayı boyunun yiğit alpları sultan tarafından tebrik edildi.

Ertuğrul bu süreçte yeni nizamı oluşturmak için harekete geçti. Sultanın teveccühüyle karşılaşan Ertuğrul Bey, Bunun üzerine Ertuğrul’un hakkı olan uç beyliği Sultan Gıyaseddin tarafından geri verildi. Ertuğrul’a Ares tarafından Moğolların Anadolu’yu istila etmek üzere yola çıktığı bilgisi geldi. Anadolu’ya öncü birlik gönderen Moğollar, birliğin başına herkesi şaşırtacak bir isim verdi. Moğolların birliğinin başınadaki büyük komutan kim sorusu merak ediliyordu. Ertuğrul Moğolların yeni stratejilerine karşı yeni bir yola izleyeceği merak konusu oldu.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA GELECEK SEZONN NELER OLACAK? İŞTE TAHMİNLER...

Osman Gazi dünyaya gelmesi herkesi sevindirdi. Dizi yapımcıları önce Osman Gazi'nin doğumu ile final yapacaklarını açıklamışlardı. Reytinglerdeki başarı sebebiyle bu senede diziyi sezon finaliyle bitirecekler.

Noyan'ı üzerine tahminler yapacağız. Noyan'ın kurtulmasının iki ihtimali var; Ya oradan geçen bir veya bir asker kurtardı. Yada Sadettin Köpek, Noyan'ı kurtararak Ertuğrul'a son bir kez kazık atmış oldu. Oradan geçenlerden biri kurtardıysa Noyan onu kendisine yardımcı yapmış olabilir.

Noyan artık eskisinden bile daha güçlü olduğuna göre yani yardımcısı da çok güçlü ve iyi bir savaşçı olacaktır.

Dizi bu senede sezon finali yapacak. 5. sezon ise final yapacaktır. Beşinci sezon Kösedağ Savaşı veya savaşın sonuçları işlenecektir.

Kaynak: AjansHaber