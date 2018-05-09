Diriliş Ertuğrul 117 bölüm izle - Noyan'ın Ertuğrul'a kurduğu tuzak ortalığı karıştırıyor!

Sevilen dizinin yeni bölümüyle ilgili internette Diriliş Ertuğrul 117. bölüm izle aratması sıkça yapıldı. Noyan'ın yeni tuzağı dizideki dengeleri değiştirdi.

Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü izleyenleri heyecanlandırmaya devam etti. Dizide geçen hafta Halime Sultan'ı canlandıran Esra Bilgiç'in vedası şok etkisi yarattı. Bu hafta diziye yeni bir oyuncunun katılacağı belirtildi. Başrol oyuncusu olarak diziye katılacak kişinin hangi karakteri canlandıracağı henüz belli olmadı. Dizinin takipçileri internette Diriliş Ertuğrul 117 bölüm izle aratmasını sıkça yapmaya başladı. Diriliş Ertuğrul'un bu hafta yayınlanan bölümü yine reyting sıralamasında zirvedeki yerini korumayı başardı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 117 BÖLÜM

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Diriliş Ertuğrul yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri bir kez daha ekran başına kitlemeyi başardı. Geçen haftaki bölümle ortaya çıkan ve Kayı Obası'nın içine bir ajanını sokmayı başaran Noyan bu kez Ertuğrul'a tuzakların en büyüğünü kuruyor.

OSMAN'IN DOĞUMU SEVİNDİRDİ

Ertuğrul Bey uzun zamandır beklediği oğlu Osman'ın doğumuyla derin bir nefes alsa da karısı Halime'nin vefatıyla büyük bir üzüntü yaşıyor. Halime Hatun'un ölümü Kayı Obası'nda büyük bir yasa sebep oluyor.

KAYI OBASINDAKİ SEVİNÇ BİR ANDA HÜZNE DÖNÜŞTÜ

Osman nice vakittir heyecanlı bekleyişin nihayet doğmuştu. Kayı Obası’ndaki herkes büyük bir sevinç yaşamıştı. Ancak bu mutluluk pek uzun sürmemişti. Halime’nin beklenmedik ölümüyle Kayı Obası’na büyük bir yas hâkim olmuştu. Bunun yanında eski düşman Noyan çıkagelmiş ve Ertuğrul’a karşı Tekfur Kritos ile iş birliği yapmak üzere buluşmuştu. Tekfur Kritos ise Marya’nın kendisine ihanet ettiğini öğrenmiş ve onun cezasını kesmişti.

OSMAN'A NE OLACAK?



Halime’nin ölümüyle aç kalan Osman’a bir süt anası bulunabilecek mi? Noyan’ın Ertuğrul’a karşı ilk hamlesi ne olacak? Noyan, Almıla üzerinden nasıl bir oyun kuracak? Tekfur Kritos, Halime’nin ölümüyle güçsüz düştüğünü sandığı Ertuğrul’a karşı nasıl bir hamlede bulunacak? Halime’nin ölümüyle sarsılan Kayı Obası’nda ahvâl ne olacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN SON BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR...

Yeni bölümde yine ortalığı karıştıracak olaylar oluyor. Ertuğrul Bey oğlu Osman'ı kucağına alarak "Ey Maşallah... Bu ne kutlu bir evlattır. Ey oğul, bey oğul, kutlu oğul tek kılavuzun Kur'an-i Kerim ve Peygamber efendimizin sünneti olsun." sözlerini sarf etti. Baş düşmanının dönmesinin ardından Ertuğrul bir süreliğine şok yaşasa da kendini toparladı. Obaya dönen Kayı boyunun yiğit alpları sultan tarafından tebrik edildi.

Kaynak: AjansHaber