Diriliş Ertuğrul 117. bölüm fragmanında yeni bir isim daha! (Fragman izle)

TRT 1 ekranlarının vazgeçilmez tarihi dizisi Diriliş Ertuğrul 117 .bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Fragmanda yine büyük olaylar yaşanıyor. İşte dizinin yeni bölümüyle ilgili tüm detaylar...

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul bu haftaki bölümüyle izleyicileri ekran başına kitlemeyi başardı. İzleyiciler şimdi Diriliş Ertuğrul 117. bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Yeni bölümde yine ortalığı karıştıracak olaylar oluyor. Dizinin bu haftaki bölümünde Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in dünyaya gelmesi herkesi duygulandırdı. Ertuğrul Bey oğluOsman'ı kucağına alarak "Ey Maşallah... Bu ne kutlu bir evlattır. Ey oğul, bey oğul, kutlu oğul tek kılavuzun Kur'an-i Kerim ve Peygamber efendimizin sünneti olsun." sözlerini sarf etti. Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç paylaştığı Diriliş Ertuğrul yine izleyenleri ekran başına kitlemeyi başardı. Diriliş Ertuğrul fragman ile ilgili detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 117. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ekranların tarihi ve fenomen dizisinde Ertuğrul'un baş düşmanının geri dönmesi büyük heyecan yarattı. Dizinin tüm sevenleri düşmanın geri dönmesinin ardından dizide neler olacağını merak ediyor. Diriliş Ertuğrul heyecan dolu yeni bölümüyle 09 Mayıs Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak. Peki Diriliş Ertuğrul 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz sizinle paylaşacağız.

ERTUĞRUL YENİ BİR NİZAM PEŞİNDE

Baş düşmanının dönmesinin ardından Ertuğrul bir süreliğine şok yaşasa da kendini toparladı. Ertuğrul ve dostlarının Sadettin Köpek'i öldürmesinin ardından devleti büyük bir dertten kurtardı. Obaya dönen Kayı boyunun yiğit alpları sultan tarafından tebrik edildi. Ertuğrul bu süreçte yeni nizamı oluşturmak için harekete geçti.

YENİ UÇ BEYİ: ERTUĞRUL BEY

Köpek’i öldürüp devleti büyük bir beladan kurtaran Ertuğrul ve beraberindekiler obaya zaferle döndü. Obaya dönen yiğitler büyük bir memnuniyetle karşılandı. Sultanın teveccühüyle karşılaşan Ertuğrul Bey, Bunun üzerine Ertuğrul’un hakkı olan uç beyliği Sultan Gıyaseddin tarafından geri verildi.

MOĞOLLAR GERİ GELDİ

Ertuğrul’a Ares tarafından Moğolların Anadolu’yu istila etmek üzere yola çıktığı bilgisi geldi. Anadolu’ya öncü birlik gönderen Moğollar, birliğin başına herkesi şaşırtacak bir isim verdi.

MEŞHUR KOMUTAN KİM?

Moğolların birliğinin başınadaki büyük komutan kim sorusu merak ediliyordu. Ertuğrul Moğolların yeni stratejilerine karşı yeni bir yola izleyecek. Peki Ertuğrul'un ittifak kuracağı kişiler kimler olacaktır? Ertuğrul bunlara karşı mücadelesinde nasıl bir yol izleyecektir?

OBAYI SARSAN HADİSE

Oba beklenmeyen bir hadiseyle sarsılırken Diğer yandan obada her şey yolunda gitmemeye başladı. Peki bu beklenmedik ne gibi sonuçlar doğuracak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL BU SENE FİNAL YAPACAK MI? İŞTE TAHMİNLER...

Osman Gazi bu bölümde doğması herkesi sevindirdi. Dizi yapımcıları önce Osman Gazi'nin doğumu ile final yapacaklarını açıklamışlardı. Reytinglerdeki başarı sebebiyle bu senede diziyi sezon finaliyle bitirecekler.

Noyan'ı üzerine tahminler yapacağız. Noyan'ın kurtulmasının iki ihtimali var; Ya oradan geçen bir veya bir asker kurtardı. Yada Sadettin Köpek, Noyan'ı kurtararak Ertuğrul'a son bir kez kazık atmış oldu. Oradan geçenlerden biri kurtardıysa Noyan onu kendisine yardımcı yapmış olabilir.

Noyan'ın ilk yardımcısı Tangut'tu ama bildiğiniz üzere Tangut öldü. Noyan artık eskisinden bile daha güçlü olduğuna göre yani yardımcısı da çok güçlü ve iyi bir savaşçı olacaktır.

Dizi bu senede sezon finali yapacak. 5. sezon ise final yapacaktır. Beşinci sezon Kösedağ Savaşı veya savaşın sonuçları işlenecektir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN ÜNÜ AMERİKA'YA ULAŞTI

Amerikan’ın ünlü yayın kuruluşlarından NY1 Noticias, TRT1’in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul’un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’la röportaj yaptı. Engin Altan Düzyatan’ı ünlü aktör ‘Marlon Brando’ya benzeten NY1 Noticias muhabiri gazeteci Adriana Aristizabal, “Diriliş Ertuğrul” dizisinin prodüksiyonunun dünyada sayılı dizilerde kullanıldığını söyledi. Aristizabal, Orta Doğu ve Türkiye’de izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul’un İslam’ı doğru bir şekilde yansıttığından bahsederek övgü dolu sözler söyledi.



Kaynak: AjansHaber