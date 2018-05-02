Diriliş Ertuğrul 116. bölüm izle - Dizide Noyan sürprizi! Geri mi dönüyor?

Ertuğrul'un ezeli düşmanı Noyan geri mi dönüyor? Diriliş Ertuğrul 116. bölüm izle ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Diriliş Ertuğrul 116. bölüm ile izleyici karşısına çıktı. TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi her hafta çarşamba günü olduğu gibi yine reyting rekorları kırdı. Dizi ilk sırayı hiçbir rakibine bırakmadı. Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde yaşananlar izleyicileri heyecanlandırmaya devam etti. Yeni bölümde Osman Bey'in doğması izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in dünyaya gelmesi ve Ertuğrul Bey'in sözleri tüm Türkiye'yi ekran başına kitledi. Ertuğrul Bey oğlu Osman'ı kucağına alarak "Ey Maşallah... Bu ne kutlu bir evlattır. Ey oğul, bey oğul, kutlu oğul tek kılavuzun Kur'an-i Kerim ve Peygamber efendimizin sünneti olsun" şeklinde konuştu. 2 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan bölüm yine zirveden inmedi. Diriliş Ertuğrul 116. bölüm izle ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 116. BÖLÜM

Diriliş Ertuğrul bu haftaki bölümüyle izleyicileri ekran başına kitlemeyi başardı. TRT 1 ekranlarının fenomen dizisinin yeni bölümde yine ortalığı karıştıracak olaylar yaşandı. Ekranların tarihi ve fenomen dizisinde Ertuğrul'un baş düşmanının geri dönmesi heyecan yarattı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin tüm sevenleri dizide neler olacağını merak ediyor. Diriliş Ertuğrul heyecan dolu yeni bölümüyle akşamı izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yayınlanınca sizlerle paylaşacağız.

ESKİ DÜŞMAN GERİ DÖNÜYOR

Ertuğrul ve dostları Sadettin Köpek'i öldürüp devleti beladan kurtardıktan sonra yine sorunlar bitmek bilmedi. Bu sefer Moğal hükümdarını Ogeday, güçlü bir komutanını ve öncü birliğini Anadolu'ya göndermeye karar verdi. Bu bilgiyi Ares Ertuğrul'a getirdi. Sadettin Köpek'in öldürülmesinin ardından Sultan Gıyaseddin Ertuğrul Bey'i uç beyi ilan etti. Ertuğrul bu süreçte yeni nizamı oluşturmak için harekete geçti.

NOYAN MOĞOL ORDUSUYLA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Moğolların birliğinin başınadaki büyük komutan kim sorusu merak ediliyordu. Ertuğrul’a Ares tarafından Moğolların Anadolu’yu istila etmek üzere yola çıktığı bilgisi geldi. Anadolu’ya öncü birlik gönderen Moğollar'ın hükümdarı Ogeday birliğin başına herkesi şaşırtacak bir isim verdi. Ertuğrul Moğolların yeni stratejilerine karşı yeni bir yola izleyecek. Peki Ertuğrul'un ittifak kuracağı kişiler kimler olacaktır? Ertuğrul bunlara karşı mücadelesinde nasıl bir yol izleyecektir?

ERTUĞRUL'UN ZAFERİ

Sultanın teveccühüyle karşılaşan Ertuğrul Bey, Bunun üzerine Ertuğrul’un hakkı olan uç beyliği Sultan Gıyaseddin tarafından geri verildi. Köpek’i öldürüp devleti büyük bir beladan kurtaran Ertuğrul ve beraberindekiler obaya zaferle döndü. Obaya dönen yiğitler büyük bir memnuniyetle karşılandı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN İLERLEYEN BÖLÜMLERİNDE NELER YAŞANACAK? İŞTE TAHMİNLER...

Noyan'ı üzerine tahminler yapacağız. Noyan'ın kurtulmasının iki ihtimali var; Ya oradan geçen bir veya bir asker kurtardı. Yada Sadettin Köpek, Noyan'ı kurtararak Ertuğrul'a son bir kez kazık atmış oldu. Oradan geçenlerden biri kurtardıysa Noyan onu kendisine yardımcı yapmış olabilir.

Osman Gazi bu bölümde doğması herkesi sevindirdi. Dizi yapımcıları önce Osman Gazi'nin doğumu ile final yapacaklarını açıklamışlardı. Reytinglerdeki başarı sebebiyle bu senede diziyi sezon finaliyle bitirecekler.

Dizi bu senede sezon finali yapacak. 5. sezon ise final yapacaktır. Beşinci sezon Kösedağ Savaşı veya savaşın sonuçları işlenecektir. Sonrasında dizinin final yapacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AjansHaber