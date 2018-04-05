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Diriliş Ertuğrul 114. bölüm fragmanı...

Diriliş Ertuğrul 114. bölüm fragmanı...

Diriliş Ertuğrul dün akşam yayınlanan 113. son bölümü ile izleyicileri ekrana kilitledi. Ertuğrul ve Günalp kapışması nefesleri kesti. Diriliş Ertuğrul dizisinin 114. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Fragmanın neden yayınlanmadığı ise merak konusu oldu. Diriliş Ertuğrul'un yapım şirketi ise fragmanın neden yayınlanmadığını açıkladı.
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Güncel 05 Nisan 2018 - 12:51

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