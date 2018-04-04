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Diriliş Ertuğrul 113. bölüm fragmanında şok! Şaşırtan ölüm...

Diriliş Ertuğrul 113. bölüm fragmanında şok! Şaşırtan ölüm...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 113. BÖLÜMDE NELER OLACAK? Ertuğrul uç beyliği elinden alınınca, alplarla birlikte kaleyi terk etmişti. Obadan da uç beyliğine ait sancaklar Selçuklu askerleri tarafından sökülmüştü. Marya, Aydoğmuş tarafından salıverilmiş ve Köpek’in hizmetine girmişti.
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Yaşam 04 Nisan 2018 - 11:17

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