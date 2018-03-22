Diriliş Ertuğrul 112. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Diriliş Ertuğrul 111. bölümü ile herkesi ekran başına kilitledi. Dün akşam yayınlanan Diriliş Ertuğrul son bölümde Ertuğrul büyük oyunu bozuyor. Son bölümün ardından 112. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte yeni bölümden ilk detaylar...

TRT 1'in rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul 112. bölüm fragmanını yayınladı. Dün akşam 111. bölümü ile ekrana gelen dizide yine heyecan dolu dakikalar yaşanacak.

Diriliş Ertuğrul yeni bölümü ile 28 Mart Çarşamba TRT 1'de..









DİRİLİŞ ERTUĞRUL 111. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul’un sultan tarafından masum olduğuna karar verilmiş ve Ertuğrul; Artuk, Turgut, Bamsı ve Sungur’u kurtarmış, Günalp’a da haddini bildirmişti. Altunaba, Kılıçarslan ve anasını katletmiş, Emir Saadettin ise Altunaba’yı öldürerek iyice güçlenmişti. Halime ise, Ertuğrul’a gebe olduğu muştusunu vermişti. Ahmet, Ertuğrul’dan aldığı vazife için yola çıkmış ve cehennem savaşçılarının lideri olmuştu. Bu sayede de Kritos’a kendini kabul ettirmeye muvaffak olmuştu. Günalp ve Tekfur Kritos, sulh anlaşmasını yapacakları sırada Ertuğrul gelmiş, oyunu bozmuş ve Günalp ile Kritos’u zapt etmişti…



Emir Saadettin’e koşulsuz itaati yüzünden gaflet içine düşen Günalp, içine düştüğü bu durumu anlayabilecek mi? Günalp ve Kritos’un akıbeti ne olacak? Ahmet, verilen vazifeyi yerine getirebilecek ve Emir Saadettin’in güvenini yeniden kazanabilecek mi? Söğüt’e göçme hususunda Kayılar ve Çavdarlar arasında yaşanan anlaşmazlık ve Aslıhan’ın endişeleri nereye varacak? Turgut ve Aslıhan arasındaki gerginlik ne olacak?



Emir Saadettin ile Mahperi’nin oyunları, devleti nereye sürükleyecek? Emir Saadettin’in devletin içinde ve sultan üzerinde kurduğu tahakküm, bertaraf edilebilecek mi? Gıyaseddin’in Emir Saadettin’e karşı bir hamlesi olacak mı?