Son Dakika!
08 Eylül 2018 21:06 | Son Güncelleme: 08 Eylül 2018 21:08

Direksiyon başında uyuya kaldı: Sabah yürüyüşü yapan adamı ezdi!

Samsun'da şoförünün direksiyon başında uyuduğu kamyon, yol kenarında sabah yürüyüşü yapan Burhan Yazıcı'ya çarptı.

Direksiyon başında uyuya kaldı: Sabah yürüyüşü yapan adamı ezdi!

Kaza, dün sabah saatlerinde Samsun-Ordu karayolu Karacalı mevkiinde meydana geldi. Samsun'dan Ordu yönüne giden 34 BET 392 plakalı kamyon, şoför Gürdal T.'nin direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıktı. Kamyon, yol kenarında sabah yürüyüşü yapan 59 yaşındaki Burhan Yazıcı'ya çarptı.

GÖZALTINA ALINDI

Kamyonun üzerinden geçtiği Burhan Yazıcı, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Gürdal T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada, kaza anı kamyonun içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Gürdal T.'nin kamyonun başında uykuya yenik düştüğü, kısa süre sonra da aracın yoldan çıkıp Burhan Yazıcı'ya çarptığı görüldü.

Kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: samsunuyku


0Yorum Yap