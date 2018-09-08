Direksiyon başında uyuya kaldı: Sabah yürüyüşü yapan adamı ezdi!

Samsun'da şoförünün direksiyon başında uyuduğu kamyon, yol kenarında sabah yürüyüşü yapan Burhan Yazıcı'ya çarptı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Samsun-Ordu karayolu Karacalı mevkiinde meydana geldi. Samsun'dan Ordu yönüne giden 34 BET 392 plakalı kamyon, şoför Gürdal T.'nin direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıktı. Kamyon, yol kenarında sabah yürüyüşü yapan 59 yaşındaki Burhan Yazıcı'ya çarptı.

GÖZALTINA ALINDI



Kamyonun üzerinden geçtiği Burhan Yazıcı, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Gürdal T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA



Bu arada, kaza anı kamyonun içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Gürdal T.'nin kamyonun başında uykuya yenik düştüğü, kısa süre sonra da aracın yoldan çıkıp Burhan Yazıcı'ya çarptığı görüldü.

Kaynak: Ajanslar