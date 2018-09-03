Aleyna Tilki Dipsiz Kuyum şarkı sözleri

Yaptığı şarkılarla gündeme bomba gibi düşen Aleyna Tilki yeni şarkısı çıktı. Şimdiden oldukça fazla beğeni alan Dipsiz Kuyum şarkı sözleri aratılmaya başlandı. Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman yeni şarkısı Dipsiz Kuyum'un sözleri haberimizin devamında...

Yaptığı şarkılar ve klipleri ile gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı çıktı. Önceki şarkılarının Youtube üzerinde oldukça fazla dinlenmesi ve beğeni almasına karşılık Aleyna Tilki, Dipsiz Kuyum şarkısı ile de popülerliği elinden bırakmayacak gibi gözüküyor. Aleyna Tilki Dipsiz Kuyum şarkı sözleri merak edildi. İşte Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman yeni şarkısı Dipsiz Kuyum'un sözleri;

ALEYNA TİLKİ DİPSİZ KUYUM SÖZLERİ

Misafir çocuğu gibiydin

Geldin dağıttın gittin

Ben her gün kokunu öperdim

Yazıp sustuğum sendin

Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez

Kaderin izin vermediğine şansın gücü yetmez

Düşmeye doyamadığım dipsiz kuyumdun

Kırılan hayallerimin başrolü oldun

Seni affedecek yollar bulmaktan yoruldum

Seni ben gibi kim sever sanıyorsun?

Söz: Emrah Karaduman, Mevlana, Anonim

Müzik: Emrah Karaduman

Düzenleme: Emrah Karaduman

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki, 2014 yılında TV 8'de yayınlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılarak adını duyurmuştu.



2000 doğumlu olan Aleyna Tilki Konya doğumludur. Annesi Trabzon Of'lu olan Tilki'nin babası ise Rus göçmenidir. Şuanda halen lise öğrencisi olan Aleyna Tilki 1,65 boyunda ve 48 kilodadır.





Dj Emrah Karaduman ile birlikte çıkardıkları Cevapsız Çınlama, Sen Olsan Bari şarkısıYoutube'da çok fazla dinlenmiştir.

Genç şarkıcı bir de Yıldız Tilbe'nin Yalnız Çiçek şarkısını seslendirmiştir.

AÇIKLAMALARI OLAY OLMUŞTU

Popülaritesi gün geçtikçe artan Tilki'ye karşı antipati duyanların mazeretleri ise güzel şarkıcının bir programda sarf ettiği ''Benim 1 yaşından beri fanlarım var'' ve '' Herkes beni parmakla gösteriyor sürekli'' gibi açıklamaları oldu. Tilki, ayrıca; “Ben ünlü bir çocuktum zaten. Hep popüler büyüdüm. Parmakla gösterilen bir çocuktum. Oturduğum semtte tüm insanlar beni tanırdı. Okula başladığımda herkes beni tanırdı. Bu yüzden hep popülerdim. Buna rağmen beni sevmeyenler olmuştur. Bu da hiç değişmemiştir zaten. Eleştirileri, kıskançlıkları hoş görüyorum. Çünkü bu benim ilk defa yaşadığım bir şey değil. Çocukluğumdan beri yaşıyorum bunu” sözlerini de sarf etmişti.

EMRAH KARADUMAN KİMDİR?

4 Kasım 1987'de dünyaya gelen Emrah Karaduman aslen Samsunludur. Maddi sıkıntılar nedeniyle müzik kariyerini geliştirmek için gittiği konservatuvar bölümü bitirememiştir.

Bir dönem Samsum'da sahne alan Emrah Karaduman daha sonra İstanbul'a taşınmıştır.

Şans eseri Hande Yener ile tanışan Emrah Karaduman uzun yıllar orkestrasında klavye çalmıştır.

Daha sonra müzikal yeteneği ile Hande Yener, Demet Akalın, İrem Derici, Emir, Bengü, Mustafa Ceceli, Murat Boz ve Hadise'nin şarkıları düzenlemiş ve geliştirmiştir.

2015 yılında Toz Duman albümünü çıkan Emrah Karaduman 2016 yılında Aleyna Tilki'nin Cevapsız Çınlama şarkısının aranjörlüğünü yaptı ve bu yazın en çok dinlenen şarkıları arasına girmiştir.

Kaynak: AjansHaber