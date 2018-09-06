Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman Dipsiz Kuyum şarkısının sözleri çalıntı mı?

Aleyna Tilki'nin seslendirdiği, söz ve müziğin Emrah Karaduman'a ait olduğu Dipsiz Kuyum isimli şarkının sözlerinin çalıntı olduğu iddia edildi.

3 Eylül 2018 tarihi itibariyle YouTube üzerinden yayınlanan Emrah Karaduman - Dipsiz Kuyum feat. Aleyna Tilki şarkısı günün en çok konuşulanları listesine girdi.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddiada bulundu. Akay, bestesi Emrah Karaduman'a ait olan ve Aleyna Tilki'nin yorumuyla dün YouTube'da yayınlanarak milyonların dinlediği, ‘Dipsiz Kuyum' isimli yeni şarkının, Acıların Kadını olarak bilinen Bergen'in yorumladığı ve 29 sene önce piyasaya çıkan ‘Yıllar Affetmez' isimli şarkı ile aynı olduğunu açıkladı.

ANA TEMASI AYNI!



Konu ile ilgili bir yazı yazan Onur Akay, ”Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'la birlikte yaptığı ‘Dipsiz Kuyum' şarkısını Youtube’ta yayınladı. Şarkı, kısa sürede izlenme rekorları kırdı. Ancak bestesi Emrah Karaduman'a ait olan ‘Dipsiz Kuyum' isimli şarkının ana teması, 29 sene önce Acıların Kadını Bergen'in söylediği ve sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, bestesi ise Cengiz Tekin'e ait olan, ‘Yıllar Affetmez' şarkısı ile aynı. Yine MESAM Teknik Bilim Kurulu karar verecek ve göreceksiniz eserdeki pay oranın belirlenmesi için tarafların aralarında anlaşması veya yargı yoluna başvurmaları gerektiğine karar verilecek.” İfadelerini kullandı.

“CENGİZ TEKİN BU SABAH ERKENDEN MESAM'A GİTTİ”



Yazıdan hemen sonra “Yıllar Affetmez” isimli şarkın bestecisi Cengiz Tekin'le de konuştuğunu dile getiren Onur Akay, “Cengiz Tekin, bu sabah erkenden MESAM'a giderek, Teknik Bilim Kurulu'na başvurdu. Tekin'le telefon görüşmesi yaptım ve kendisine, 1997 yılında çıkan Ümit Besen'in ‘Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi?' şarkısı ve 1990 yılında çıkan Kurtuluş Türkgüven'in ‘Çok mu Gördünüz?' şarkılarının da ‘Yıllar Affetmez' şarkısından alıntı olduğunu söyledim ve bu durumda ‘Dipsiz Kuyum' şarkısının, bu iki şarkıya da benzerlik gösterdiğini ilettim. Kendisi bana, “1700 bestem var, ben bu şarkıyı 87 yılında Bergen'e okuttum. Hangi biriyle uğraşalım. Tarkan'ın şarkısı ile olan olayda da araya biri girdi ve uzlaşma yoluna gidilecek” dedi ve bu işin peşini bırakmayacağını söyledi” dedi.

O ŞARKI DA CENGİZ TEKİN'E AİT ÇIKMIŞTI!



Söz konusu şarkıların benzerliğini gözler önüne döken MESAM asıl üyesi Onur Akay, geçtiğimiz Şubat ayında ise, Tarkan’ın okuduğu ‘Beni Çok Sev’ isimli şarkının, yine Cengiz Tekin'e ait ‘Ellerim Uğurlar’ isimli şarkıdan çalıntı olduğu iddiası hakkında, MESAM Teknik Bilim Kurulu'nun kararını açıklamıştı. Kurul, aynı olan bölümlerin eserlerin ana teması olduğunu tespit etmiş ve ‘Ellerim Uğurlar’ isimli şarkının bestecisi Cengiz Tekin’in, bestesi Serkan İzzet Özdoğan’a ait olan ‘Beni Çok Sev’ isimli eserdeki pay oranın belirlenmesi için tarafların aralarında anlaşması veya yargı yoluna başvurmaları gerektiğine karar vermişti.

ALEYNA TİLKİ - DİPSİZ KUYUM SÖZLERİ

Misafir çocuğu gibiydin

Geldin dağıttın gittin

Ben her gün kokunu öperdim

Yazıp sustuğum sendin

Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez

Kaderin izin vermediğine şansın gücü yetmez

Düşmeye doyamadığım dipsiz kuyumdun

Kırılan hayallerimin başrolü oldun

Seni affedecek yollar bulmaktan yoruldum

Seni ben gibi kim sever sanıyorsun?