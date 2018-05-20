Dikkat: Marmara'da sıcaklıklar düşüyor!

Geçen hafta sıcak havaların etkisi altında kalan yurtta bu hafta itibariyle serin ve yağışlı hava etkili olacak.

5 günlük hava tahminine göre özellikle pazar günü yurdun büyük bölümü yağışlı hava etkisi altında olacak. Meteoroloji resmi sitesinde yayınlanan uyarıya göre Kırklareli'nde sağanak yağış başladı.

İstanbul'da ise pazar günü hava yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde başlayacak olan yağmurun öğlene kadar devam etmesi bekleniyor. Öğleden sonra ise İstanbul'da güneşli hava etkisi olacak.

Ankara'da ise yağmurun 18:00'e kadar devam etmesi bekleniyor. Pazar günü yurdun büyük bir bölümü yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları yüksek olsa da birçok ilde sağanak yağış var.

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın da beklendiği Marmara Bölgesi'nde, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: ajanslar