Dijital Pazarlama Eğitimi Hakkında Tüm Merak Edilenler

Dijital Dünya'nın hayatımızı bu kadar hâkim olması yanı sıra bir eğitim alanı doğurdu.

Dijital pazarlama eğitimi tamamen teknoloji odaklı olarak ilerleyen ve hızlı bir şekilde değişen dünyanın dijitalleşme konusundaki hızlı da aynı oranda seyrediyor. Dijital Pazarlama ticaret alanında yerini sağlam bir şekilde aldı bile. 1990'dan sonra hızla yayılan internet kullanıcıları beraberinde internet üzerinden satış ve internetin bir gelir kapısı haline dönüşmesini sağladı. Daha az masraflı ve daha çok getirisi olan dijital ticaret ve dijital pazarlama teknikleri birçok kişinin ilgi alanı olmaya başladı böylelikle. Peki dijital pazarlama hangi alanları kapsıyor?

Dijital pazarlamanın kapsadığı alanlar neler dijital pazarlama kanalları hakkında:

Teknolojinin her gün hayatımızda yeni bir cihaz sokması ile beraber dijital pazarlamada artık bir lüks olmaktan çıkıp ihtiyaç haline dönüştü. Dijital pazarlama eğitimi neden ihtiyaç işte bu sorunun cevabı ise şöyle:

SEO yani -arama motoru optimizasyonu- ve SEM -arama motoru pazarlaması- işlemleri internet sitesinin arama motoru tarafından tanınmasını sağlamakta. İçerik pazarlaması ve otomasyonu işlemi ile mevcut içeri kullanıcıya tanıtılması ve pazarlaması işlemi yapılmakta.

Veri tabanlı pazarlama ve ticaret pazarlaması, influencer pazarlama, email pazarlaması, görüntülü reklam pazarlaması, mobil uygulama, oyun ve e-kitap, akıllı telefona yönelik pazarlama yöntemleri, çevrimiçi davranışsal reklamcılık programı, mobil pazarlama gibi birçok alanda dijital pazarlama aktif bir şekilde uygulanmakta. Geleneksel pazarlamayı geride bırakan dijital pazarlama neler getiriyor işte cevabı:

Dijital pazarlama ve geleneksel pazarlama arasındaki farklar:

Bu konu oldukça kafa karıştıran ve hala sistemi yakalayamamış ‘tüketiciler ve üreticiler tarafından sorgulanan bir konu. Ticaretin eski devri artık kapanıyor ve hatta daha dürüst olmak gerekirse kapandı bile. Bireyler artık en ufak ihtiyaçlarını bile dijital ortam ve internet aracılığıyla gidermeyi talep ediyor. Bu da geleneksel pazarlama yöntemleri çöpe atmak demek.

Dijital pazarlamanın geleneksel pazarlamaya göre avantajları ise şu şekilde:

Maliyeti azdır ve iletişimi kolaydır. Daha fazla müşteriye ulaşım sağlanır bununla birlikte deneyim sunumu avantajı sağlar. Kapsamlı ticaret imkânı verir ve aynı zamanda zaman kaybının önüne geçilmesini sağlar. Ki zaman ticarette oldukça önemlidir. Geleneksel pazarlama satıcının ürününü hazırlaması ve alıcının ürüne gelmesi sistemi ile oluşturulan tamamen ilkel olarak kabul edilen bir pazarlama sistemidir.

Müşteriyi ikna etmek dijital pazarlama nazaran çok daha zordur. Çünkü üründen başka argümana sahip değilsiniz. Ancak dijital pazarlama da samimi bir dil kullanılır ve müşterinin karşılaştırma imkânı bulunur. Yenilikçi ve eğlendirici olan dijital pazarlama yöntemleri birçok seçeneği olduğundan daha fazla tercih edilmektedir.

Samimi bir dil kullanan dijital pazarlama müşterinin ihtiyacını önceden analiz ederek ona sunulması gereken her konuda fikir sahibi olur. Peki dijital pazarlama yapmak dijital pazarlama eğitimi almak istemiyorsak ne olacak?

Dijital pazarlama eğitimi olmazsa ne olur?

Dijital pazarlama etkin bir şekilde kullanan rakipleriniz arasında geri planda kalırsınız. Diğerlerinin satışları yükselirken sizin satışlarını düşme eğilimi gösterir. Çünkü artık teknoloji devrindeyiz. Yani insanlar günde minimum 3 saatini sosyal medya ve internet üzerinde geçirmekte.

Tüm bu süreçler içerisinde sizin satmak veya bilinmesini istediğiniz ürünü görmüş olması bile anlık hafızasında bir etki yaratarak sizi tanımasını sağlayacak ve tercih yaparken alıcının aklına gelme ihtimalinizi doğuracaktır.

Bu da arzu ettiğiniz satış rakamlarına ulaşmanız demek. Reklam ve pazarlama ticarette her şeydir.

Dijital dünyada yapılan reklamlar reel reklamlardan çok daha hızlı sonuç vermekte. Görsel hafızanın depoladığı ürün tanıtımları isimler tanımanız da etkin bir rol oynamakta. Ve müşteri geri dönüşlerini anında gözlemleyebilmek dijital pazarlamayı ön plana çıkaran hususlar arasında. İster büyük İster küçük bir işletme olun dijital pazarlamaya ihtiyacınız var. Bu konuda profesyonel bir ekip ve uzman desteği almak şart.

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