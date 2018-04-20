Didem Engin kimdir?

CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayı Didem Engin kimdir, Didem Engin ne iş yapar, Didem Engin nereli? sorularını merak ediyorsanız cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

DİDEM ENGİN KİMDİR?

13 Haziran 1977 tarihinde başkent Ankara'da dünyaya gelen Didem Engin'in babasının adı Fazıl Mümtaz, annesinin adı Meral'dir. Lise eğitiminin ardından, Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü'nü bitiren Didem Engin, yüksek lisans eğitimini Belçika Bruges'deki College of Europe'da Avrupa Birliği ve Ekonomi alanından tamamladı.

Pek çok bakanlık ve kamu kurumunun Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde yeniden yapılandırılmalarına yönelik projeleri yönetti. İhracat geliştirme konusunda çalıştı; Türkiye’deki sanayicilerin Avrupa, Asya, Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika’ya ihracatlarını artırmalarına destek oldu. Ülkemizde yeni teknolojilerin geliştirilmesini ve istihdamın artmasını sağlayacak doğrudan yatırımları teşvik etmek amacıyla pek çok sektöre yönelik kapsamlı İngilizce raporlar hazırladı, yurtdışında sunumlar yaptı. Bir kamu kurumu olan Hong Kong Yatırım Ajansı’nın Türkiye başdanışmanlığını 6 sene boyunca yürüttü.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’te ve pek çok iş konseyinin yürütme kurullarında aktif olarak görev aldı. Türk-Fransız İş Konseyi, Türk-Çin İş Konseyi, Türk-Hint İş konseyi ve Türk-Hong Kong İş Konseyi’nde Başkan Yardımcılığı, Türk-İngiliz İş Konseyi ve Türk-Alman İş Konseyi’nde ise Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi.

CHP’nin en genç milletvekili adayı

2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İstanbul 2. Bölge’de düzenlenen ön seçimde parti üyelerinin oylarıyla seçilerek milletvekili oldu.

Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Biriminin kurulmasında görev alan Didem aynı zamanda bir girişimcidir. 26 yaşındayken kurduğu danışmanlık şirketiyle ihracat geliştirme ve yatırım danışmanlığı hizmetleri de veren Engin, DEİK Türk-Fransız, Türk-Çin, Türk-Hint ve Türk-Hong Kong İş Konseylerinde Başkan Yardımcılığı, Türk-İngiliz ve Türk-Alman İş Konseylerinde ise Yürütme Kurulu Üyeliğine seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Didem Engin, çok iyi düzeyde Fransızca ve İngilizce, orta düzeyde İspanyolca ve Latince bilmektedir.

Kaynak: Ajanslar