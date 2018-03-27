Son Dakika!
27 Mart 2018 22:59 | Son Güncelleme: 27 Mart 2018 23:01

DHKP-C'nin sözde "Ankara sorumlusu" tutuklandı

Terör örgütü DHKP-C'nin sözde "Ankara sorumlusu" olduğu öne sürülen İlhan K, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

DHKP-C'nin sözde

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince saklandığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanında 20 Mart'ta gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C'nin sözde "Ankara sorumlusu" olduğu değerlendirilen İlhan K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

 


Kaynak: AA

Etiketler: DHKPC Ankara Sorumlusu


0Yorum Yap