DGS'nin tarihi değiştirildi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS'nin tarihi değiştirildi. 2018 DGS ne zaman yapılacak?

ÖSYM, 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılması planlanan Dikey Geçiş Sınavı'nı (DGS) erteledi. Yeni tarih 21 Temmuz olarak açıklandı.

24 Haziran'da yapılacak Başkanlık Seçimi'nin ilk turunda herhangi bir aday üstünlük sağlayamazsa ikinci tur 8 Temmuz 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Anayasa'da birden fazla turun olduğu seçimlerde eğer ilk turda kazanan olmazsa, "Seçimi izleyen ikinci pazar günü ikinci tur seçimleri yapılır" ibaresi yer alıyor.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.

Kaynak: Ajanslar