DGS soru ve cevapları erişime açıldı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Temmuz'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), soru ve cevaplarını erişime açtı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Temmuz'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), soru ve cevaplarını erişime açtı.

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TERCİHLER 29 AĞUSTOS'TA



388 bin 215 adayın başvuru yaptığı sınavda, adaylara 60 sayısal, 60 sözel olmak üzere toplam 120 soru yöneltilmişti. Sonuçların açıklanmasının ardından 2018 DGS'ye katılım sağlayan on binlerce aday için tercih maratonu başlayacak.

DGS tercihleri, geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasının 13 gün sonrasında alınmaya başlanmıştı. Bu bilgiler ışığında, 2018 DGS tercihlerinin 29 Ağustos Çarşamba günü itibariyle erişime açılacak.



10 GÜN SÜRE VERİLDİ



Soru ve cevapları görüntülemek isteyen adaylara ÖSYM, 10 gün süre verdi. Buna göre 17 Ağustos 2018 tarihinde saat 16.50'ye kadar bakabilecekler.

Kaynak: Ajanslar