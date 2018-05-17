"DEVLETİNİZ TERÖRİSTTİR" DİYEN AHMET ŞIK, HDP'DEN ADAY OLDU!

"Devletiniz teröristtir" diyen, Savcı Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'lileri masum gibi göstermeye çalışan Ahmet Şık PKK'nın siyasi kanadı HDP'den milletvekili adayı oldu..

"Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezaevinde bulunan Ahmet Şık, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'nin adaylık teklifini kabul ettiğini açıkladı. Ahmet Şık’ın İstanbul’dan aday gösterileceği belirtiliyor.

Ahmet Şık daha önce "Devletiniz teröristtir" demiş ve Savcı Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP-C'li teröristleri masum olarak göstermişti.



MERAL AKŞENER BU ADAYLIĞA ÇOK SEVİNECEK



Geçtiğimiz günlerde Selehattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyerek ülkücü camiadan ciddi bir şekilde tepki toplayan İP Genel Başkanı Akşener, daha önce de devlete terörist diyen, devletin savcılarını şehit eden teröristleri masum gibi göstermeye çalışan Ahmet Şık'a destek beyanında bulunmuştu.







Kaynak: ajanshaber.com