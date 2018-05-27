Devlet desteğiyle işverenliğe adım attı!

Diyarbakır'da kuyumcuda çıraklık yapan Muharrem Mermut, devlet desteğiyle işveren oldu.

Mermut, 11 yıl önce çalıştığı kuyumcuya İstanbul'dan gelen mücevher kutularını üretmek için proje hazırladı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Dünya Bankası ve Özelleştirme İdaresince desteklenen İş Geliştirme Merkezi'ne (İŞGEM) başvuran Mermut, faizsiz 100 bin lira devlet desteği almaya hak kazandı.

20 KENTE MÜCEVHER KUTUSU SATIYOR

Bu destekle kurduğu atölyede mücevher kutusu tasarlayıp üreten Mermut, zamanla 12 kişiye istihdam sağladı.

Çırakken işveren olmanın mutluluğunu yaşayan Mermut, yaptığı tanıtımla farklı illerden de sipariş almaya başladı.

Bayilik verdiği, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 20 şehre mücevher kutusu gönderen Mermut, hikayesiyle örnek oldu.

80 METREKAREDEN BİN METREKARELİK ATÖLYEYE

Mermut, çıraklık yaptığı dönemde kendi işini kurmaya karar verdiğini söyledi. Dükkana İstanbul'dan geldiğini öğrendiği mücevher kutularının ilgisini çektiğini belirten Mermut, bunların üretimine yönelik proje hazırladığını anlattı.

Projesinin onaylanmasıyla bir yıl ödemesiz, 3 yıl vadeli 100 bin lira devlet desteği aldığını dile getiren Mermut, kiraladığı 80 metrekarelik dükkanda atölyesini kurup imalata geçtiğini, tek makineyle başladığı işi büyüterek bin metrekare alanda üretime devam ettiğini söyledi.

Mermut, makine sayısını da zamanla dörde çıkardığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çocukken başladığım çıraklıkta hep ustalarıma bu kutuların nerede üretildiğini sorardım. Ustalarım da kutuların İstanbul'dan geldiğini söylerdi. Projemi hayata geçirdiğimde bölgede böyle bir üretim olmadığını gördüm. 11 yıllık çalışma neticesinde işimi geliştirdim. Türkiye'de 20 ilde oluşturduğum bayiliği daha çok ile yaymayı düşünüyorum. Şu anda farklı bölgelerdeki illerde kuyumculuk sektöründe çalışanlar kutu ihtiyacını Diyarbakır'dan temin ediyor. Çırakken İstanbul'dan gelen kutuları merak ediyordum. Devletten aldığım destekle ürettiğim kutuları İstanbul'a satmanın gururunu yaşıyorum."

KADINLARA EVDE DE ÇALIŞMA İMKANI

Mermut, atölyesinde 12 kişinin çalıştığını, işe gelme imkanı bulunmayan bazı kadınlara da evinde kutuları paketleme imkanı sağladıklarını anlattı.

Diyarbakır ve bölgenin yatırıma elverişli olduğuna işaret eden Mermut, "Terörün bitmesi ve huzur ortamının sağlanmasıyla birçok yatırımcının benim gibi farklı yatırımlarla bölgede istihdam oluşturmasını umuyorum. Yeni projeler de hazırlıyorum. Yeni yatırımlarla Diyarbakır'ı tanıtmayı hedefliyorum. Buna tüm yatırımcılarımızın katkı sunmasını bekliyorum. Diyarbakır'ın huzuru ve genç nüfusu var. Yeni yatırımlarla Diyarbakır'ı şahlandırmak için hep beraber hareket etmeyi istiyorum." diye konuştu.

ÇALIŞANLARINA İLHAM KAYNAĞI OLDU

Mermut'un yanında çalışan Fidan Alat, 8 yıldır yaptığı bu iş sayesinde ailesinin geçimine katkı sağladığını söyledi.

Bölgede böyle işletmelerin sayısının artmasını istediklerini ifade eden Alat, "İmkanlar el verirse benim de projelerim var. İşçiyken işveren olmak isterim." diye konuştu.

Muzaffer Karadeniz de 6 yıldır kutu imalatında çalıştığını, bu tür iş yerlerinin Diyarbakır'a ve istihdama sağladıkları katkı bakımından önemli olduğunu aktardı. Karadeniz, tıpkı Mermut gibi kendi işinin patronu olmak istediğini de belirtti.

Kaynak: AA