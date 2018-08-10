Devlet Bahçeli'den kritik dolar açıklaması

Devlet Bahçeli dolar ile ilgili açıklamasında "Bir papazı bahane ederek ekonomide terör estiriliyor, 15 Temmuz’da yarım kalan ihanetin tamamlanması kurgulanıyor" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli döviz kuruyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"EKONOMİK SUİKASTÇILAR KIŞKIRTILIYOR"



Bahçeli,"Dövizi zalim tahakkümlerle, zorba yaptırım tehditleriyle yükselterek Türkiye’nin düşmesi hedefleniyor. Ekonomik suikastçılar tembihlenip kışkırtılıyor. Bir papazı bahane ederek ekonomide terör estiriliyor, 15 Temmuz’da yarım kalan ihanetin tamamlanması kurgulanıyor." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ SİNDİRMEK ÇABASINDALAR"



Devlet Bahçeli'nin açıklamları şöyle:

"Vicdan sahibi her insanımız, vatan ve milliyet hislerine haiz her kardeşimiz şu anda karanlık ve kahredici bir kumpasla temellendirilmiş ekonomik operasyona maruz kaldığımızı itiraf ve ifade edecektir. Türkiye’yi sanal ve sahte oyunlarla savurmak, hatta sindirmek çabasındalar.

"DIŞ KAYNAKLI BİR KOMPLO"



Dövizdeki tırmanış tehlike sınırını geçmiş durumda! Gelişmeler doğrultusunda ekonomi alarm veren bir eşiğe dayanmış halde! Makroekonomik parametreler bozulma işareti veriyor. Türkiye istikrarsızlığın batağına gömülmek isteniyor. Ekonomide dış kaynaklı bir komplo devreye alınıyor!



Dövizi zalim tahakkümlerle, zorba yaptırım tehditleriyle yükselterek Türkiye’nin düşmesi hedefleniyor. Ekonomik suikastçılar tembihlenip kışkırtılıyor. Bir papazı bahane ederek ekonomide terör estiriliyor, 15 Temmuz’da yarım kalan ihanetin tamamlanması kurgulanıyor.

"BAŞARAMAYACAKLAR"



ABD Başkanı Trump her yaptığı açıklamayla yangına benzin döküyor. ABD yönetimi Evanjelist ve Siyonist emellerin yörüngesine sabitlenip Türkiye ekonomisini felç etmeyi, peşinden menfi sosyal ve siyasal sonuçların yeşermesini amaçlıyor. Başaramayacaklar, yapamayacaklar, Türkiye’nin ekonomik çöküşünü sağlayamayacaklar!

Tam 1,5 asırdır küresel emperyalizm Türk milletinden farklı gaye ve gerekçelerle intikam alma arayışındadır. Terör, darbe, ekonomik krizler yıllarca kanımızı emen keneler gibi kurgulanmış ve kullanılmıştır. Ancak düşmana ganimet, kuzgunlara yem, kuduzlara av olmayacağız.

Türkiye ekonomisinde dövizi açıktan ve alçakça yükselterek taviz ve teslimiyet çemberine hapsolmamızı planlayanlara karşı bilinsin ki, bağımlı değiliz, bunlara karşı bağışıklığımız ve başarı şansımız da tahminlerin ötesinde devasadır.

Ederi bir dolar olan hainlerin dolarla gider yapmaya kalkmaları asla tutmayacak, bu millet yedirilmek istenen zehri yutmayacaktır.

"BİR GÖZÜMÜZ DÖVİZDE, DİĞERİ BORSADA NEREYE KADAR YAŞAYACAĞIZ"



Türkiye karşısına çıkarılan badireleri aşacak kırattadır. Aziz milletimiz dikilen ekonomik korkulukları inanç, sabır, akıl, birlik ve dayanışma azmiyle yıkacak kudrette, kuvvettedir. Bugün açıklanan Yeni Ekonomik Yaklaşım 2023’e ülkemizi istikrar ve güven içinde taşıyacaktır.

Bilinsin ki, düşünülmeyeni düşünmek, geçilmeyen yolları denemek, bağımsız duruş göstermek; tarih, kültür ve maneviyatımızla ilişkilendirilmiş milli bir ekonomik sistemi projelendirmek, üzerinde kafa yormak zorundayız.

Bir gözümüz dövizde, diğeri borsada nereye kadar yaşayacağız?

Üniversitelerde sosyal bilimler alanında çalışmalar yapan, özellikle iktisat disiplini içinde öğretim görevi üstlenen bilim insanları ne bekliyor, niye duruyor? Bugün sorumluluk üstlenilmeyecekse, eller taşın altına koyulmayacaksa ne zaman olacaktır?

Kaynak: Ajanslar