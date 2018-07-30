Devlet Bahçeli'den 'gaf' açıklaması: Herkes ayağını denk alsın!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İyi Partili Koray Aydın'ın "Liderimiz Devlet Bahçeli" açıklamasının ardından yaşanan yuhalamayla ilgili "Herkes ayağını denk alsın." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Koray Aydın'ın "liderimiz Devlet bahçeli" sözleri sonrası başlayan gaf tartışmasına ilişkin açıklama yaptı.

GAF AÇIKLAMASI

Bahçeli şunları söyledi:

O kelimeyi oluşturan bir kaç hecenin arasında bazı yanlış telaffuz ve kavramlar nitelendirebilecek konuşmalar yaptığınız takdirde bu gaf olur. Orada bana ulaşan bilgiler çerçevesinde, sayın genel başkan yardımcımızın ifade ettiği gibi 4 kişi arasında eğer bir konuşma planlama ve dışarıdaki kitleyi o manada yönlendirmeye yönelik gaflete düşmüşlerse çok büyük hata işlemişlerdir.

KASITLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?



Kesinlikle. Orada bir genel başkanı yuhalat. Eğer bu yuhalama başlarsa bunun altından İyi Parti kalkamaz. herkes ayağını denk alsın. Gelirler gelmezler. Biz başından beri söylüyoruz, kurulan bir parti var. Hanımefendi o partinin başıan dönmesinde yarar var. Demokrasi açısından, İYİ Parti açısından yarar var.

Kaynak: Ajanslar