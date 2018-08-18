Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen telefon görüşmesinde MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarı dileklerini de iletti.

GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin, Ankara Spor Salonu'nda bugün yapılan 6. Olağan Büyük Kongresi'nde geçerli oyların tamamını alarak 1380 oyla yeniden Genel Başkan seçilmişti.

Siyaset 18 Ağustos 2018 14:13 AK Parti’nin yeni MKYK’sı belli olduAK Parti'nin yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) belli oldu. Yeni MKYK'dan 27.dönemden 42 milletvekili 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var.

Kaynak: Ajanslar